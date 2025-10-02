La intrahistoria del Villarreal-Juventus: la otra cara del debut en la Champions

Espectacular regreso de la Champions al Estadio de la Cerámica, al cabo de tres años, con motivo del Villarreal CF-Juventus. Otro encuentro repleto de emociones y con mucho, mucho que analizar. Todo delante de 20.087 espectadores.

Fans de la Youth League

Maratoniana la jornada de ayer para la plana mayor del Villarreal. El presidente del club, Fernando Roig, con el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, acudió en la matinal a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza a presenciar el partido de la UEFA Youth League, con triunfo del juvenil de Pepe Reina por 1-0 ante la Juve, para luego ir a la comida de directivas y, por la noche, al palco de La Cerámica. Junto a ellos, otros que hizo doblete fue Marcelino García, que vio desde el palco a los juveniles y dirigió desde el banquillo al primer equipo ante la Juventus. No faltaron a ambas citas el director de fútbol, Miguel Ángel Tena; y embajador del club, Marcos Senna; y dirigentes como Ten y Malabia.

Chiellini, reclamo de la ‘Juve’

Si el Villarreal tiene a Marcos Senna, la cara visible institucional de la Juventus es el internacional excampeón de la Eurocopa con Italia y leyenda del club Giorgio Chiellini. El excentral acudió al Mini a ver al juvenil, junto a los exjuventinos Claudio Marchisio y Fernando Llorente; y al CEO de la Juve, Damien Comolli, quienes también estuvieron en La Cerámica.

Gabriel Utiel

Solomon, la ausencia

Una de las bajas inesperadas fue la del extremo Manor Solomon. El israelí no pudo jugar debido a la celebración de la festividad judía del Yom Kipur, el Día de la Expiación, el día más sagrado del año judío, en el que se deben al ayuno, la oración, la abstención de placeres físicos y del trabajo.