Marcelino, orgulloso tras el Villarreal-Juventus: "Este equipo tiene alma, capacidad y ambición"

El Villarreal CF vivió una noche grande este miércoles en La Cerámica frente a la Juventus en Champions League. El conjunto groguet firmó un partido de alto nivel, aunque se le escapó la victoria en un tramo de diez minutos que resultó letal.

Aun así, Marcelino García Toral se mostró satisfecho con la imagen ofrecida: «Sensaciones extraordinarias. Jugábamos contra un enorme rival y competimos de tú a tú. A este nivel para ganar tienes que aprovechar los momentos y nuestro momento fue el primer tiempo. Con 80 minutos no te vale, porque en diez minutos un rival como este te puede meter dos goles como te metió».

Celebración del gol de Mikautadze en el Villarreal-Juve. / Gabriel Utiel

El técnico asturiano valoró la capacidad de su equipo para rehacerse: «Estoy muy orgulloso, luego nos rehicimos, este equipo tiene alma, capacidad y ambición. Demuestra, dos partidos consecutivos, que puede competir con cualquiera. Es una pena, es cierto que la Juve tuvo sus ocasiones, pero podemos decir que en el global fuimos por delante». Preguntado por el arbitraje, se mostró prudente: «Del arbitraje no puedo hablar. Ha arbitrado lo que ha creído oportuno. Se respetan todas y cada una de sus decisiones».

Celebración del 2-2 en el Villarreal-Juve de Champions. / Gabriel Utiel

El técnico no le da importancia a la situación clasificatoria y al, solitario punto que se muestra en su casillero: «Pues iremos de uno en uno. Merecemos más de lo que hemos sumado, pero hay que seguir. Nuestro inicio era complicado: visitar Londres, recibir a la Juve y al City. Pero estoy muy contento porque veo que el equipo compite contra rivales de gran entidad. Una vez te puede pasar, dos no es casualidad. Nos faltó un poco de acierto o suerte, pero salvo esos diez minutos fuimos, por lo menos, iguales y en gran parte superiores».

Un recuerdo emocionante

La noche tuvo un componente emotivo para el entrenador: «Hoy era un día especial porque hace 11 años, cuando iba a debutar con el Villarreal en la Europa League, murió mi padre. Once años después estoy aquí debutando en Champions, parece el destino. Es una pena que no hayamos ganado, pero seguro que nos ayudó a jugar un partido maravilloso. Estoy un poco emocionado por el recuerdo».

Arnau Tenas, titular en el segundo partido del Villarreal en Champions / Gabriel Utiel

También agradeció a la grada su implicación: «La gente fenomenal, noche grande. Tenemos que darnos cuenta de lo que supone para el Villarreal este tipo de noches. Hemos jugado cinco veces la Champions y jugábamos contra un equipo que lleva 25. Enorme Villarreal».

Dilema en la portería

Por último, dejó abierta la incógnita de la portería de cara al próximo compromiso liguero: «No sé a quién voy a poner el sábado. No hay ninguno asignado porque estamos viendo que Luiz y Arnau han jugado en liga y Champions. Tenemos dos grandes porteros y están los tres para sumar experiencias. Como en el resto de posiciones, intentaré elegir al más preparado. Luego que paren mucho, y si lo hacen, sumaremos puntos».