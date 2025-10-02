Los tres motivos del Villarreal para quejarse (otra vez) del arbitraje en la Champions

El Villarreal CF terminó su enfrentamiento con la Juventus con la sensación de que el arbitraje de István Kovacs no estuvo a la altura de la exigencia del encuentro. Tanto jugadores como afición coincidieron en que el colegiado aplicó un criterio desigual, demasiado permisivo con el conjunto italiano, lo que alimentó la frustración en un choque que pudo haberse decantado de otro modo. La grada del Estadio de la Cerámica se mostró especialmente molesta al considerar que las decisiones más ajustadas siempre favorecieron al rival.

El Submarino, como en el estreno de la Champions (el 1-0 contra el Tottenham en Londres), tuvo motivos para quejarse del arbitraje frente a la Juventus, en este caso con el rumano Itsván Kovacs.

La acción del 1-1, con Rafa Marín protestando ante István Kovacs. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El recuento

La acción más controvertida fue el 1-1. Federico Gatti ejecutó una chilena, pero algunos jugadores locales (Rafa Marín entre ellos, al ser el más cercano) protestaron alegando juego peligroso . El colegiado no lo consideró así (tampoco el VAR intervino).

. El colegiado no lo consideró así (tampoco el VAR intervino). En la primera parte, un derribo de Juan Cabal, al límite de la área, fue señalado fuera de la misma, pese a que el extremo cayó dentro (habría podido significar, además, la segunda amarilla para el colombiano , a los 10 minutos). Desde la sala de vídeo tampoco se corrigió a Kovacs.

, a los 10 minutos). Desde la sala de vídeo tampoco se corrigió a Kovacs. El encuentro murió con otro posible penalti, por un posible codazo de Daniele Rugani a Sergi Cardona, sin que se pitara nada.

Las palabras de Rafa Marín

«Sí se tenía que haber anulado», dijo Rafa Marín sobre el empate. «A veces se pita, pero no entiendo cuando sí y cuando no», señaló. «Me pone el pie en la cabeza y yo no la agacho: para mí es falta», subrayó. «Era un partido importante y había que cuidar todos los detalles: se tenía que haber revisado», pidió.

«¿El codazo a Sergi? Me dice que le da, pero tampoco se ha revisado», insistió.