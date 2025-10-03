Directo Real Madrid-Villarreal: los dos entrenadores facilitan las convocatorias

El Villarreal CF disputa su compromiso de la octava jornada de LaLiga EA Sports, justo antes de un parón por selecciones. Lo hace frente al Real Madrid CF, este sábado (4 de octubre del 2025), a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los amarillos llegan a este atractivo compromiso en busca de la cuarta victoria consecutiva, tras imponerse por la mínima a Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0). Con todo, su último compromiso, el más recientes, es el del pasado miércoles, el 2-2 contra la Juventus, en la Champions League.

Para este compromiso, Marcelino García recupera a Manor Solomon (no jugó frente a los italianos, por el Yom Kipur), manteniendo las ausencias de Pau Navarro (selección española sub-20), Willy Kambwala, Logan Costa, Ayoze Pérez, Gerard Moreno y Juan Foyth.

El Periódico Mediterráneo les mantendrá informado del encuentro.

LA LISTA DE XABI ALONSO. El técnico blanco recupera a Éder Militao.

VAMOS CON LA CONVOCATORIA DEL VILLARREAL CF. Solo la novedad de Manor Solomon respecto al partido del miércoles.