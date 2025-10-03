Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Real Madrid-Villarreal: los dos entrenadores facilitan las convocatorias

Los amarillos cierran una secuencia de duros encuentros, antes del parón por selecciones del mes de octubre

El Submarino busca la cuarta victoria consecutiva, tras imponerse por la mínima a Osasuna, Sevilla y Athletic Club

El Villarreal visita al Real Madrid en la octava jornada.

El Villarreal visita al Real Madrid en la octava jornada. / VILLARREAL CF

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal CF disputa su compromiso de la octava jornada de LaLiga EA Sports, justo antes de un parón por selecciones. Lo hace frente al Real Madrid CF, este sábado (4 de octubre del 2025), a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los amarillos llegan a este atractivo compromiso en busca de la cuarta victoria consecutiva, tras imponerse por la mínima a Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0). Con todo, su último compromiso, el más recientes, es el del pasado miércoles, el 2-2 contra la Juventus, en la Champions League.

Para este compromiso, Marcelino García recupera a Manor Solomon (no jugó frente a los italianos, por el Yom Kipur), manteniendo las ausencias de Pau Navarro (selección española sub-20), Willy Kambwala, Logan Costa, Ayoze Pérez, Gerard Moreno y Juan Foyth.

