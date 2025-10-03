El Real Madrid-Villarreal, por Marcelino: el rival, Mbappé, su récord en el Submarino...

El Villarreal CF visita este sábado, a las 21.00 horas, el Santiago Bernabéu, en la octava jornadade LaLiga EA Sports. Marcelino García ha analizado así el encuentro contra el Real Madrid CF.

El Real Madrid y la opción de ser líder

"Sería un hecho puntual, no le damos mucha importancia. Después de estas primeras siete jornadas, estamos en una dinámica buena y tenemos 16 puntos. Es un grandísimo rival, candidato a ganar todos los títulos y todos los partidos que juega, aunque viene de una dolorosa derrota, lo que les hace más peligrosos. Estamos ilusionados, el equipo está bien y demuestra competir a un gran nivel contra grandes equipos".

La resaca de la derrota contra el Atlético

"Les hace doblemente peligrosos, por ser ante el eterno rival y el resultado que se dio. Cuando están a su máximo nivel, es difícil pararlos. Si empezamos muy bien, sí que les puede surgir su inseguridad, pero como tienen tantísimos recursos, pueden darle la vuelta. Debemos ir con la creencia de que podemos crearles problemas, obligarles a defender cerca de su área porque pasar el partido completo defendiendo…".

Máxima exigencia

"Venimos de un grandísimo esfuerzo, a ver cómo nos recuperamos. La Juve nos obligó a un esfuerzo enorme en cuanto a requerimientos físicos, pero luego descansaremos. Es un partido muy atractivo, aunque adelantarles en la clasificación es secundario".

Mbappé

"No vamos a preparar nada especial. Es un futbolista determinante, así lo dice su trayectoria, que está muy bien: se le ve ágil, rápido y preciso. Hay que recibir muchas ayudas y proteger nuestra espalda, porque te mata. Pero no solo está él: Vinicius, Guler… con mucha calidad en el último tercio, con mucho talento. Si vamos hombre a hombre, tenemos todas las de perder".

Kylian Mbappé celebra uno de los tres goles del Real Madrid ante el Kairat en Almaty / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Bajas

"Ayoze y Gerard Moreno para este partido son baja. No hay ninguna novedad con el resto. Incorporamos a Solomon".

Iguala a Pellegrini: 259 partidos oficiales

"Siento muchísima alegría, una satisfacción muy grande. Indica que este cuerpo técnico está a gusto, que los dirigentes también lo están: tenemos una complicidad grande a nivel personal y profesional. Una primera etapa muy exitosa, en un momento muy difícil para el club, pero salió bien. Se separaron los caminos, pero quedó ese poso de que se podían unir. También volvimos en una situación complicada, aunque menos, pero las cosas van bien. Veremos al final de trayecto. Muy contento y agradecido a las personas que me han ayudado a estar tanto tiempo aquí y tan a gusto. No he alcanzado todo: ganar un título sería lo máximo, pero es difícil en España, porque hay dos o tres transatlánticos, otro equipo enorme y Europa es Europa. El Villarreal, con momentos excepcionales, solo ha ganado un título, que a la vez es mucho. El año pasado teníamos mucha ilusión en la Copa del Rey y a las primeras nos pegaron un bofetón. Esta temporada tenemos retos importantes y atractivos: las cosas van bien hasta ahora, pero quedan muchísimos meses por delante, esperemos mantener la armonía y motivación: si tenemos ambas enormes virtudes, al final todos estaremos contentos".

Cambios en el Bernabéu

"Veremos. Estamos en el segundo día. Nuestra percepción es que estamos bastante bien recuperados y que este tiempo, hasta el sábado a las nueve de la noche, es muy importante. Hicimos uno de los partidos con mayor exigencia física de la temporada, a ver si las piernas y la cabeza se recuperan, porque la Champions tiene una exigencia mayor. Tener una mentalidad positiva te ayuda".

El Madrid de Xabi Alonso

"El estilo ha cambiado mucho. Ha pasado a ser un equipo que va al hombre, con mucha presión en campo contrario, que se repliega rápido… Está en ese proceso de adaptación a una idea nueva y les está dando buenos resultados (solo ha perdido un partido), apoyados en ese trabajo y en grandísimas individualidades. El rival no nos va a dar pausa, similar a la Juventus. Nos va a obligar a tomar decisiones constantemente, deberemos evitar un ida y vuelta".

Precedentes

"Se nos da mal el Bernabéu a la mayoría de entrenadores, pero a un partido nosotros podemos ganar. La temporada pasada tuvimos nuestros momentos, un palo… y nos marcaron dos golazos desde fuera del área, sin generarnos mucho más peligro".

El diagnóstico del equipo

"Somos un equipo joven que va a aumentar su nivel competitivo. Para ganar estos partidos, casi tienes que hacerlo perfecto en las dos áreas. No lo vamos a ganar porque este un jugador u otro, sino por los once que inicien, los cinco que se incorporen y por impedir su mejor nivel".