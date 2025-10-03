¡El Villarreal puede acostarse líder en el Bernabéu!

El Villarreal CF coronará este sábado, 4 de octubre del 2025, su particular Tourmalet, en un encuentro que supondrá un punto y aparte en la temporada, marcado por la fecha FIFA de octubre. Los amarillos, con el choque del Santiago Bernabéu en plena fiebre del sábado noche (21.00 horas), dejarán atrás un implacable camino, sobre todo el más reciente, que han superado con nota. De hecho, la cuarta victoria consecutiva, que aunque peliaguda está a su alcance, tendría un premio extra.

Ganar al Real Madrid en su campo, después del 5-2 contra el Atlético en el Riyadh Air Metropolitano y el 0-5 en su visita de Champions al Kairat Almaty, le llevaría a acostarse líder. El domingo amanecería radiante, aguardando la sobremesa del Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas). Eso sí, el bagaje en el Bernabéu es bastante frugal: solo dos victorias amarillas.

Los amarillos han encadenado tres victorias por la mínima contra el Osasuna (2-1, remontando), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0). Aunque se mezclen las competiciones, el Villarreal ha mostrado una versión altamente competitiva frente a dos equipos que, presupuestariamente hablando, están muy lejos (Tottenham y Juventus, con el Madrid a la vista), distancia económica que los de Marcelino García han minimizado con sus armas. Únicamente presentan el borrón de la tarde del Atlético, cuando los amarillos sí estuvieron más lejos de su nivel habitual.

Casi calcado

La visita más reciente a la Casa Blanca fue en la novena jornada (una más que mañana) de la pasada temporada (5 de octubre del 2024, por el 4 de octubre del duelo más inminente), cuando Villarreal y Real Madrid llegaban en una situación idéntica prácticamente: el Submarino marchaba tercero (como ahora) con 17 puntos (uno más), mientras que el equipo de Carlo Ancelotti estaba segundo con 18 puntos (al igual que en la actualidad con Xabi Alonso).

Los blancos dominaron la primera parte y se adelantaron con el gol de Fede Valverde en el minuto 14 con un potente disparo desde fuera del área; el Villarreal respondió con peligro, rozando el empate incluso en un disparo de Nicolas Pepe al travesaño. En la segunda mitad, el ritmo bajó hasta que Vinicius sentenció con un derechazo desde la frontal en el 73’. Aquel día se lesionó de la rodilla, gravemente además, Dani Carvajal.

Bonito recordatorio

Las dos únicas victorias del equipo amarillo en casa del Madrid fueron en la temporada 2022/2023 y, anteriormente, en la 2017/2018.

El 9 de abril del 2023, el conjunto de Quique Setién se rehizo tras un gol de Pau Francisco Torres en propia puerta. Samu Chukwueze empató y Vinicius puso el 2-1, pero José Luis Morales y de nuevo el extremo nigeriano pusieron el 2-3.

El 13 de enero 2018, un gol del castellonense Pablo Fornals, en el minuto 86, dio los tres puntos al entonces equipo de Javi Calleja.

El balance de los 25 encuentros disputados en el Bernabéu es de dos victorias para el Villarreal, seis empates y 17 triunfos locales.

De un esfuerzo a otro

El desgaste y el cansancio, con motivo del exigente choque del miércoles con la Juventus y el elevado número de ausencias contra los italianos (siete) juegan en contra de un Villarreal que apenas si tendrá un entrenamiento, propiamente dicho, para encarar esta atractiva cita. Esta tarde, rumbo en AVE a Madrid, para regresar (no todos, a expensas de los internaciones que, en esta ventana, cedan los amarillos) en autobús

Porque después de este intermedio, espera otro Tourmalet similar al que deja atrás: Betis, Manchester City, Valencia y Rayo Vallecanoa la vuelta de la esquina.