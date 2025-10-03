Villarreal B-Atlético Madrileño: la victoria no puede esperar más

Se le está resistiendo la victoria al Villarreal CF B, que ya necesita ganar como el comer. El equipo de David Albelda superó al Alcorcón en la jornada inaugural y, desde entonces, no ha vuelto a celebrar un triunfo. Dos empates y dos derrotas. El conjunto groguet, que viene de perder en Sabadell, recibe esta tarde al Atlético Madrileño en el Mini Estadi, a partir de las 19.00 horas. Un filial rojiblanco que cuenta con dos triunfos, dos empates y una derrota.

Una victoria que se hace necesaria para no perder comba respecto a los equipos de la zona alta de la tabla porque esta temporada por arriba hay muchos equipos que van a opositar por el ascenso directo o por ocupar las cuatro plazas de fase de ascenso. Y para estar entre los elegidos, será necesario dejar escapar pocos puntos del Mini Estadi.

En un principio, David Albelda volverá a disponer de todos sus efectivos para recibir a los colchoneros. No hay sancionados ni lesionados; y, como esta sucediendo en todos los partidos, se espera alguna novedad en el once titular. Luis Quintero podría recuperar la titularidad, lo mismo que Iván Rodríguez.

El filial rojiblanco llegará con un ex de la cantera del Villarreal como es el lateral izquierdo murciano Javi Aznar.

El precedente

Será la segunda vez en la historia que estos dos equipos se enfrente en partido oficial. La primera y única fue la pasada campaña, cuando los tres puntos se quedaron en el Mini Estadi tras la victoria por 3-2 de la escuadra antes entrenada por Miguel Álvarez. El tanto de Luis Quintero y otros dos de Etta Eyong valieron para contrarrestar los de Adri Niño y Abde Raihani.

Declaraciones de Albelda

«Espero un partido abierto por lo que se ha visto de los dos equipos en lo que llevamos de campeonato y por el perfil de los jugadores», manifestó Albelda. «Jugamos en casa e intentaremos ser capaces de imponer nuestra idea», ahondó.

El preparador del Villarreal B pide «atender el balón parado»: «Hemos encajado muchos goles en este tipo de acciones o las que le sigue». «A nivel de juego, creo que tendremos opciones de ganar partidos», señaló.

«Estamos bien», pidió calma. «Todavía es pronto y nos gustaría tener algún punto más porque nos lo hemos merecido, pero la situación es la que es», incidió. «Nos ha faltado algo de suerte», opinó. «La idea y el juego nos hace ver que el camino es correcto», sostuvo Albelda.

Posible once

El Villarreal B podría salir con: Rubén Gómez; Dani Budesca, Lautaro Spatz, Ismael Sierra, Iván Rodríguez; Carlos Maciá, Alassan Diatta; Luis Quintero, Facundo Viveros, Víctor Moreno; y Álex Rubio.