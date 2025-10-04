Real Madrid-Villarreal: El ambiente previo al partidazo en el Bernabéu
Desembarco amarillo con más de 800 incondicionales del Submarino en las gradas del Santiago Bernabéu
Fernando Roig Negueroles ha liderado la merienda de directivas junto al presidente blanco, Florentino Pérez
El Villarreal CF se mide al Real Madrid en el gran partido de la 8ª jornada de LaLiga, un duelo entre el 2º y el 3º clasificado de Primera División en el que, en caso de victoria amarilla, el conjunto de Marcelino García Toral dormiría como líder del campeonato doméstico.
Una intensa jornada de sábado en la que el club de la Plana Baixa está siendo el centro de atención del Planeta Fútbol al medirse, a partir de las 21.00 horas, al todopoderoso equipo merengue en uno de los templos del fútbol mundial, el estadio Santiago Bernabéu.
Desembarco ‘groguet’
La visita del Villarreal CF al estadio Santiago Bernabéu siempre es especial. No en vano, este sábado se ha producido uno de los desplazamientos más masivos de aficionados amarillos en un partido de LaLiga. Más de 800 seguidores groguets se desplazaron a la capital de España para animar al Submarino.
Roig Negueroles, al frente
El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, lideró la expedición del conjunto amarillo. En la tarde a de este sábado, el dirigente comandó la merienda de directivas, con la presencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el director general blanco, José Ángel Sánchez, el vicepresidente merengue, Eduardo Fernández de Blas, y directivos groguets como Luis Espejo, Juan Malabia y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena. A su vez, los embajadores de ambos clubs, los exfutbolistas Pirri y Marcos Senna, estuvieron presentes.
‘Desbandada’
Tras el partido de este sábado noche, la desbandada de jugadores será prácticamente total. Marcelino concederá descanso a la plantilla hasta el lunes, mientras que los futbolistas internacionales del Submarino convocados para la fecha FIFA de octubre pernoctarán en Madrid, en el hotel Eurostars Madrid Towers (cuartel general del equipo desde el pasado viernes), para desplazarse a sus respectivos países durante el domingo. Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá Liga en Primera División debido a los partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella