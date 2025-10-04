Real Madrid-Villarreal: El ambiente previo al partidazo en el Bernabéu

El Villarreal CF se mide al Real Madrid en el gran partido de la 8ª jornada de LaLiga, un duelo entre el 2º y el 3º clasificado de Primera División en el que, en caso de victoria amarilla, el conjunto de Marcelino García Toral dormiría como líder del campeonato doméstico.

Una intensa jornada de sábado en la que el club de la Plana Baixa está siendo el centro de atención del Planeta Fútbol al medirse, a partir de las 21.00 horas, al todopoderoso equipo merengue en uno de los templos del fútbol mundial, el estadio Santiago Bernabéu.

Desembarco ‘groguet’

La visita del Villarreal CF al estadio Santiago Bernabéu siempre es especial. No en vano, este sábado se ha producido uno de los desplazamientos más masivos de aficionados amarillos en un partido de LaLiga. Más de 800 seguidores groguets se desplazaron a la capital de España para animar al Submarino.

Manolo Gil, Gloria Sánchez, Lolo Gil y Ana Belén Martínez, de Castelló y Almassora, ayer en Madrid para animar al conjunto amarillo. / Ismael Mateu

Roig Negueroles, al frente

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles, lideró la expedición del conjunto amarillo. En la tarde a de este sábado, el dirigente comandó la merienda de directivas, con la presencia de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el director general blanco, José Ángel Sánchez, el vicepresidente merengue, Eduardo Fernández de Blas, y directivos groguets como Luis Espejo, Juan Malabia y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena. A su vez, los embajadores de ambos clubs, los exfutbolistas Pirri y Marcos Senna, estuvieron presentes.

La afición del Villarreal ha acudido en masa al Santiago Bernabéu. / Villarreal CF

‘Desbandada’

Tras el partido de este sábado noche, la desbandada de jugadores será prácticamente total. Marcelino concederá descanso a la plantilla hasta el lunes, mientras que los futbolistas internacionales del Submarino convocados para la fecha FIFA de octubre pernoctarán en Madrid, en el hotel Eurostars Madrid Towers (cuartel general del equipo desde el pasado viernes), para desplazarse a sus respectivos países durante el domingo. Cabe recordar que el próximo fin de semana no habrá Liga en Primera División debido a los partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.