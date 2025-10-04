El récord que Marcelino conseguirá con el Villarreal frente al Real Madrid

Marcelino García, gracias a este Real Madrid-Villarreal CF, igualará con Manuel Pellegrini a 259 partidos oficiales. ¿Qué significa? Pues el récord de encuentros al frente de los amarillos en la élite. Curiosamente, el asturiano superará al chileno al regreso de la competición liguera, el 18 de octubre (18.30 horas)... contra el Betis del chileno, en el Estadio de la Cerámica.

Cifras

El ahora inquilino del banquillo groguet suma 184 compromisos de Primera, 21 en Segunda, 20 de la Copa del Rey, 31 en la Europa League y dos de la Champions. Son 258 partidos hasta esta noche, en los que presume de 129 victorias (49,8%), 65 empates (25,2%) y 64 derrotas (24,9%). El Ingeniero obtuvo un 47,4 % de victorias, 27,8% de empates y 24,7% de derrotas.

El Villarreal, con Marcelino, ha ganado un 49,8% de los encuentros

El balance

«Siento muchísima alegría, una satisfacción muy grande», respondió ayer a la efeméride. «Indica que este cuerpo técnico está a gusto y que los dirigentes también lo están: tenemos una complicidad grande a nivel personal y profesional», definió ante de relatar «una primera etapa muy exitosa, en un momento muy difícil para el club, pero salió bien». «Se separaron los caminos, pero quedó ese poso de que se podían unir», matizó. «También volvimos en una situación complicada, aunque menos, pero las cosas van bien; veremos al final de trayecto», reseñó. «Estoy muy contento y agradecido a las personas que me han ayudado a estar tanto tiempo aquí y tan a gusto», manifestó Marcelino.

Ha conseguido grandes desafíos, pero no todo: «Ganar un título sería lo máximo, pero es difícil en España, porque hay dos o tres transatlánticos, otro equipo enorme... y Europa es Europa». «El Villarreal, con plantillas y momentos excepcionales, solo ha ganado un título, que a la vez es mucho», recordó. «Esta temporada tenemos retos importantes y atractivos: las cosas van bien hasta ahora, pero quedan muchos meses por delante en los que esperamos mantener la armonía y motivación», comentó. «Si tenemos ambas enormes virtudes, al final todos estaremos contentos», avanzó.

El partido del Bernabéu

Como entrenador, Marcelino solo ganó una vez en la Casa Blanca (0-3 con el Recreativo, en 2006), habiendo caído en sus últimas cinco visitas: «Se nos da mal el Bernabéu a la mayoría de entrenadores... pero a un partido nosotros podemos ganar», deslizó.