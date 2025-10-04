El Villarreal corona su particular ‘Tourmalet’ en el Bernabéu

El Villarreal CF corona su particular Tourmalet, que desemboca en el llano de un parón liguero por selecciones, nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu (21.00 horas, DAZN). Después de encadenar tres victorias en LaLiga EA Sports, y de estrenarse en casa en la Champions con un meritorio empate frente a la Juventus, acaba esta dura secuencia de partidos a lo grande. Y más que lo podría ser, en caso de alcanzar el póquer.

Vencer en la Casa Blanca, donde solo lo ha hecho dos veces en 25 visitas, le permitiría superar a los de Xabi Alonso y dormir líderes, a expensas de que el Barcelona perdiera mañana (16.15 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Todo ello con el arbitraje de Guillermo Cuadra, con Guadalupe Porras como auxiliar, dúo que, el 20 de abril, la liaron en un Villarreal-Real Sociedad (2-2), con una serie de decisiones que privaron a los groguets de dos puntos a la postre cruciales.

Entrenamiento antes del Santiago Bernabéu. / VILLARREAL CF

Las palabras de Marcelino

«Sería un hecho puntual, no le damos mucha importancia», dijo ayer Marcelino García al respecto. «Estamos ilusionados, el equipo está bien y demuestra competir a un gran nivel contra grandes rivales apostilló el asturiano.

Del Madrid, Marcelino subrayó que «es un grandísimo rival, candidato a ganar todos los títulos y todos los partidos que juega, aunque viene de una dolorosa derrota, lo que les hace más peligrosos».

A su juicio, el 5-2 en el Metropolitano «les hace doblemente peligrosos, por ser ante el eterno rival y el resultado que se dio». «Cuando están a su máximo nivel, es difícil pararlos», ahondó. «Si empezamos muy bien, sí que les puede surgir su inseguridad, pero como tienen tantísimos recursos, pueden darle la vuelta», reseñó. «Debemos ir con la creencia de que podemos crearles problemas, obligarles a defender cerca de su área porque pasar el partido completo defendiendo…», advirtió.

«Venimos de un grandísimo esfuerzo, a ver cómo nos recuperamos», profundizó. «La Juve nos obligó a un esfuerzo enorme en cuanto a requerimientos físicos, pero luego descansaremos», miró más allá del Bernabéu». «Es un partido muy atractivo, aunque adelantarles en la clasificación es secundario», recalcó también.

El factor Mbappé

Marcelino afirmó que «no vamos a preparar nada especial» para intentar frenar a Kylian Mbappé. «Es un futbolista determinante, así lo dice su trayectoria, que está muy bien: se le ve ágil, rápido y preciso», detalló. «Hay que recibir muchas ayudas y proteger nuestra espalda, porque te mata», desarrolló. «Pero no solo está él: Vinicius, Arda Güler…: gente con mucha calidad en el último tercio, con mucho talento», elogió. «Si vamos hombre a hombre, tenemos todas las de perder», observó.

Solomon es la única novedad El Villarreal, respecto al duelo del miércoles, solo recupera a Manor Solomon, baja ante la Juve por el Yom Kipur. Al margen de los lesionados de larga duración (Willy Kambwala y Logan Costa), están descartados también Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno. En cuanto a Pau Navarro, si la sub-20 de España no gana esta noche (22.00 horas) a Brasil, dirá adiós al Mundial de Chile.

El peaje

«Nuestra percepción es que estamos bastante bien recuperados y que este tiempo, hasta la hora del partido, es muy importante», comentó. «Hicimos uno de los partidos con mayor exigencia física de la temporada, a ver si las piernas y la cabeza se recuperan, porque la Champions tiene una exigencia mayor», destacó el de Villaviciosa, aunque matizó que «tener una mentalidad positiva te ayuda».