Marcelino, sobre el arbitraje del Real Madrid-Villarreal: "Algo pudo pasar, ¿no?"

Marcelino García, consciente de la repercusión de una dura crítica a la actuación de Guillermo Cuadra en el Real Madrid-Villarreal CF, hizo unas declaraciones en las que había que leer entre líneas tras el partido.

«Lo vio tan claro como en La Cerámica contra la Real Sociedad, igual de claro», dijo, recordando el gol anulado a Etta Eyong, en una decisión que no fue suya, el pasado 20 de abril, en un 2-2.

Minutos antes, Santi Comesaña, aún en el césped, había manifestado. «¿El penalti? Tiene que ser algo más, solo hay que ver como se tira [Vinicius]....». «Igual que la expulsión», añadió. «Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas...», deslizó.

Más declaraciones

«Es su opinión», respondió el asturiano al respecto. «Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar, no me corresponde», ahondó antes de señalar: «Que haya tantas [preguntas], algo raro pudo pasar, ¿no?».

Y recalcó: «No me ha gustado nada el arbitraje, eso es diferente». «No digo que haya influido en el resultado: no he dicho que no era penalti, que la amarilla no era...», siguió el preparador del Submarino. «Tampoco hubo el mismo rasero para uno y otro equipo en las amarillas, pero no tenemos nada que decir contra eso, es así», había comentado antes.

El tuit de Foyth

Lesionado, el defensa argentino también se mordió la lengua en las redes sociales.