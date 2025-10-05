Marcelino, sobre el arbitraje del Real Madrid-Villarreal: "Algo pudo pasar, ¿no?"
Mensaje entre líneas del técnico asturiano, después de que Comesaña ya se hubiera quejado de Guillermo Cuadra
Marcelino García, consciente de la repercusión de una dura crítica a la actuación de Guillermo Cuadra en el Real Madrid-Villarreal CF, hizo unas declaraciones en las que había que leer entre líneas tras el partido.
«Lo vio tan claro como en La Cerámica contra la Real Sociedad, igual de claro», dijo, recordando el gol anulado a Etta Eyong, en una decisión que no fue suya, el pasado 20 de abril, en un 2-2.
Minutos antes, Santi Comesaña, aún en el césped, había manifestado. «¿El penalti? Tiene que ser algo más, solo hay que ver como se tira [Vinicius]....». «Igual que la expulsión», añadió. «Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con este tipo de cosas...», deslizó.
Más declaraciones
«Es su opinión», respondió el asturiano al respecto. «Aunque me hagáis 200 preguntas del árbitro, no voy a hablar, no me corresponde», ahondó antes de señalar: «Que haya tantas [preguntas], algo raro pudo pasar, ¿no?».
Y recalcó: «No me ha gustado nada el arbitraje, eso es diferente». «No digo que haya influido en el resultado: no he dicho que no era penalti, que la amarilla no era...», siguió el preparador del Submarino. «Tampoco hubo el mismo rasero para uno y otro equipo en las amarillas, pero no tenemos nada que decir contra eso, es así», había comentado antes.
El tuit de Foyth
Lesionado, el defensa argentino también se mordió la lengua en las redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- El pueblo de Castellón donde más llueve: 1.600 litros por metro cuadrado en un año
- Paula, 23 años, pastora en un pequeño pueblo de Castellón: 'Es un trabajo con futuro
- Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón
- El naufragio de Cevisama: Carlos Mazón pone en manos del sector cerámico el futuro de la feria
- Casting para un rodaje de Netflix en Castellón
- Un patinete origina un incendio en una vivienda en Castelló
- Accidente insólito: Roba un coche en Sant Jordi y lo estampa contra una ermita en Morella