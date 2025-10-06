La Agrupació de Penyes del Villarreal CF se reúne para tratar el partido de Miami

La Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV) ha informado este lunes, mediante un comunicado, que emplaza a los representantes de las 38 peñas del club a una reunión este martes, a las 20.00 horas en la sede de la APV, para valorar conjuntamente la situación creada por la posible disputa del partido de LaLiga ante el FC Barcelona en Miami en lugar de en el Estadio de La Cerámica.

Tras la aparición de un comunicado en el que dos de dichas peñas se mostraban en contra de jugar en Estados Unidos ese partido y la filtración de otro comunicado por parte de la APV, en el que se apoyaba dicho partido, los dirigentes de la Junta de la Agrupació de Penyes han decidido realizar esta reunión para poder hablar de la situación y adoptar una postura de forma conjunta.

La Agrupació de Penyes del Villarreal CF, en el homenaje a los expresidentes de la APV. / Gabriel Utiel

El comunicado

En el comunicado, los peñistas explicaron que «respetamos las diferentes opiniones de las 38 peñas, 3.500 peñistas y 19.500 socios», y que ante la decisión del Villarreal CF de celebrar el partido en Miami, «las consultas que se hicieron informalmente entre las peñas eran mayoritarias en que, si era bueno para la expansión del club y para mantener y mejorar el nivel que se ha conseguido para poder disputar competiciones europeas durante estos últimos 20 años, debíamos apoyar esa decisión, entendiendo que haya peñistas que puedan no estar de acuerdo», arguyen.

El comunicado de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV). / APV

La carta interna filtrada de apoyo dirigida a complementar el dossier del club para la disputa de ese partido, «era un documento que iba a ser tratado en la reunión de todas las peñas». «Su filtración ha distorsionado esta situación», recalcan.

«Creemos que ha habido una falta de comunicación que, desde la Junta de la APV, queremos mejorar para que no se vuelvan a producir estas situaciones que no benefician a la unión que necesitamos para llevar adelante lo que queremos, que es lo mejor para nuestro club», concluyen los peñistas a través de dicho comunicado oficial.