La Agrupació de Penyes del Villarreal CF se reúne para tratar el partido de Miami
La APV emplaza a los representantes de las 38 peñas del club amarillo censadas a una reunión este martes, a las 20.00 horas, para valorar el duelo ante el Barcelona en EEUU
La Agrupació de Penyes del Villarreal CF (APV) ha informado este lunes, mediante un comunicado, que emplaza a los representantes de las 38 peñas del club a una reunión este martes, a las 20.00 horas en la sede de la APV, para valorar conjuntamente la situación creada por la posible disputa del partido de LaLiga ante el FC Barcelona en Miami en lugar de en el Estadio de La Cerámica.
Tras la aparición de un comunicado en el que dos de dichas peñas se mostraban en contra de jugar en Estados Unidos ese partido y la filtración de otro comunicado por parte de la APV, en el que se apoyaba dicho partido, los dirigentes de la Junta de la Agrupació de Penyes han decidido realizar esta reunión para poder hablar de la situación y adoptar una postura de forma conjunta.
El comunicado
En el comunicado, los peñistas explicaron que «respetamos las diferentes opiniones de las 38 peñas, 3.500 peñistas y 19.500 socios», y que ante la decisión del Villarreal CF de celebrar el partido en Miami, «las consultas que se hicieron informalmente entre las peñas eran mayoritarias en que, si era bueno para la expansión del club y para mantener y mejorar el nivel que se ha conseguido para poder disputar competiciones europeas durante estos últimos 20 años, debíamos apoyar esa decisión, entendiendo que haya peñistas que puedan no estar de acuerdo», arguyen.
La carta interna filtrada de apoyo dirigida a complementar el dossier del club para la disputa de ese partido, «era un documento que iba a ser tratado en la reunión de todas las peñas». «Su filtración ha distorsionado esta situación», recalcan.
«Creemos que ha habido una falta de comunicación que, desde la Junta de la APV, queremos mejorar para que no se vuelvan a producir estas situaciones que no benefician a la unión que necesitamos para llevar adelante lo que queremos, que es lo mejor para nuestro club», concluyen los peñistas a través de dicho comunicado oficial.
- Acepta bajarse el sueldo casi a la mitad para conservar su trabajo hasta jubilarse, pero la empresa le despide al año
- Un conductor atropella a un joven de 24 años en Castelló
- Coronan a un joven de la Vall d'Uixó como el hombre más guapo del mundo: descubre quién es
- El éxodo continúa y no es solo rural: La mitad de municipios de Castellón pierde población
- Amparo Máñez: «Bien asesorado, jubilarse a los 63 o a los 63 y medio cambia casi el 50%»
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón y activa la alerta amarilla
- Grave accidente con dos heridos en el polígono El Colador de Onda
- La UJI rebaja hasta en 3 puntos la nota de acceso final: así quedan