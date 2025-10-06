El Ciudad de Lucena, primer rival del Villarreal en la Copa del Rey 2025/26.

El Villarreal CF ya conoce el nombre de su primer rival de la Copa del Rey 2025/26. El conjunto amarillo, inmerso este curso en dos competiciones más (LaLiga y la Champions League), se enfrentará al Club Deportivo Ciudad de Lucena en primera ronda, a partido único y con el factor cancha en contra.

El equipo que dirige Marcelino García Toral, en función de los rivales clasificados y la composición del sorteo de este lunes, con el mapa de España dividido en cuatro partes por proximidad geográfica (los groguets estaban en el grupo 3), iba a enfrentarse con un rival de inferior categoría y ha tocado el conjunto de Córdoba, que compite en Tercera RFEF. La eliminatoria se disputará entre el 28 y el 30 de octubre (horarios aún por confirmar).

"La Copa del Rey es el torneo más importante que tiene la casa y ver la implicación de tantas ciudades y pueblos de España es maravilloso. Es una fiesta la Copa y creo que la proximidad geográfica le va a dar más aliciente. Las aficiones se podrán desplazar y además se evitarán gastos importantes para una primera o segunda eliminatoria", dijo Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Así es el primer rival

El Club Deportivo Ciudad de Lucena, que ha llegado a esta eliminatoria copera procedente de la Copa Federación, compite en el Estadio Ciudad de Lucena, con un aforo para 5.000 espectadores. Fundado en 2008, compite en el grupo 10 de Tercera Federación, habiendo arrancado la presente temporada a buen ritmo. De hecho, tras la disputa de las cinco primeras jornadas ocupa la quinta posición de la clasificación (plaza de ascenso a Segunda Federación) gracias a las dos victorias, dos empates y una sola derrota sumada hasta la fecha.

Su entrenador es Antonio Jesús Cobos, quien llegó al plantel el año pasado en sustitución de Rafael Carrillo Falete. Y con él lograron esta histórica clasificación copera, en la que en pocas semanas se verán las caras con el Villarreal.

"En el verano de 2008, cinco jóvenes lucentinos --José Burgos Sánchez, Fernando Burgos Sánchez, Jesús Calzado Pérez, Francisco Villa Cantero y José Andrés Guillaume Romero-- comenzaron a trabajar en la fundación de un equipo de fútbol cuyo objetivo principal era que los jóvenes futbolistas sigan creciendo en la localidad", recogen en la historia del club.

En su primera temporada lograron un primer ascenso (administrativo) a Regional Preferente tras haber quedado en tercera posición a solo un punto de los puestos de ascenso. Era la campaña 2008/09 y, en la 2012/13, se produjo su siguiente salto de categoría: la Primera Andaluza. Ya en la 2015/16 se pasó a División de Honor pero, sin lugar a dudas, en la corta historia del Ciudad de Lucena marcó un antes y un después el 2017.

Fue el 24 de junio de 2017 cuando los andaluces lograron el ascenso por primera vez en su historia a Tercera División.

La de esta campaña 2025/26 será la tercera participación en la Copa del Rey en la historia de la entidad, habiendo recibido previamente a Sevilla FC y a CD Leganés.

La última participación amarilla

El curso pasado, el Submarino no tuvo nada de suerte ya que cayó en segunda ronda contra un rival de menor entidad como era el Pontevedra, por 1-0. El tanto de la victoria gallega fue obra de Dalisson en el minuto 86 y el Villarreal no logró reaccionar en el poco tiempo que le quedaba para forzar, como mínimo, la prórroga.

Celebración del gol de Pontevedra en Copa ante el Villarreal. / Agencia Efe

Fue un chasco para los villarrealenses, que confiaban en pasar esta ronda por su condición de equipo de superior categoría y, en cambio, se vieron superados en todo momento por los gallegos.

El Submarino, semifinalista en 2015

Por el contrario, el mayor logro del Villarreal en la competición copera fue en la campaña 2014/15. Aquella temporada, el conjunto villarrealense llegó a meterse en las semifinales, pero en su camino se cruzó el FC Barcelona (que acabaría siendo el campeón) y los apeó de una final histórica: los 'groguets' cayeron en los dos partidos de la eliminatoria por 3-1.

Previamente, el conjunto amarillo había superado al Cádiz (1-2 y 0-3 para un global de 1-5); a la Real Sociedad (1-0 y 2-2 para un global de 3-2) y al Getafe (doble 1-0 para un global de 2-0).

Eliminatoria copera entre el Villarreal y el Barcelona en 2015. / Agendia Efe

Resto de eliminatorias

En el sorteo de esta primera ronda también se han dado los siguientes emparejamientos en el resto de grupos. Así queda el grupo 1:

En el grupo 2 se han dado los siguientes emparejamientos:

El grupo 3, el del Villarreal, queda de la siguiente forma:

Y, por último, el grupo 4 queda así: