La UEFA da luz verde al Villarreal-Barcelona en Miami

Parece que finalmente se jugará en Miami. Pese a que la UEFA ha reiterado este lunes su clara oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen, el organismo europeo ha anunciado que, de "manera excepcional", ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga se juegue en Miami (EEUU).

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada el mes pasado en Tirana, la UEFA llevó a cabo nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones de la cuestión, a raíz de las solicitudes recibidas de las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia.

Aleksander Ceferin durante la final de la Liga de Campeones 24-25 entre el PSG y el Inter / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Esa consulta confirmó, según ha hecho público la UEFA mediante un comunicado, la falta generalizada de apoyo que ya habían manifestado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar al extranjero los partidos de las ligas nacionales.

La conclusión de la UEFA

Sin embargo, dado que el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado, "el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado con reticencia la decisión de aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido", cita el comunicado de la UEFA.

Al respecto, "la UEFA contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales".

Paralelamente, se ha informado de que todas las federaciones nacionales de la UEFA confirmaron su compromiso de consultar con la UEFA antes de presentar cualquier solicitud futura. De este modo, expresaron su determinación colectiva de salvaguardar los intereses generales del fútbol europeo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Alekasandr Ceferin, presidente de la UEFA. / EFE

La opinión de Ceferin

Al anunciar la decisión, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha declarado mediante los canales oficiales del organismo europeo que "los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones".

"Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Me gustaría dar las gracias a las 55 federaciones nacionales por su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado", añade.

La UEFA aprueba el Villarreal-Barcelona en Miami. / UEFA

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga arraigado en su entorno local", finaliza.

Por tanto, desde todos los estamentos futbolísticos se ha dado luz verde a que el Villarreal-Barcelona de la 17ª jornada de LaLiga se dispute el 21 de diciembre en Miami.