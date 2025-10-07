Descubre a todos los participantes del programa Endavant Esports 25/26

El Villarreal CF ya conoce a todos los integrantes del programa Endavant Esports para la presente temporada 2025/26. Un total de 29 clubes deportivos, 21 deportistas individuales y 8 competiciones de la provincia de Castellón forman parte de este proyecto impulsado por el club amarillo, cuyo principal objetivo es impulsar el deporte de élite provincial.

Para esta temporada, Endavant Esports cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y un alcance de 14.077 deportistas provinciales de todas las edades y categorías, que se benefician de este proyecto.

Los clubes que se han sumado al proyecto esta temporada con el Club Taronja Basket de Nules y el Club Deportivo Tkd Almassora. Como competición, se incorpora Oceanman Costa Azahar (natación) y como deportista individual el patinador Marc Sales.

El espíritu de Endavant Esports es contribuir al impulso y el crecimiento del deporte en la provincia de Castellón, como parte del compromiso social que adquiere el club con su entorno, tratando de devolverle a la sociedad y a la provincia el apoyo que recibe. El proyecto consiste en un respaldo económico y deportivo, ya que el club, además de dotar de prestaciones económicas a los integrantes del proyecto, también pone a disposición sus servicios médicos, el uso de las instalaciones y todos los medios que están a su alcance para fomentar el desarrollo de los deportistas vinculados al programa.

La lista íntegra

Los 29 clubes que forman parte del programa Endavant Esports 25/26 son los siguientes:

Adaponda (multideporte)

Almassora Club Patí (patinaje)

Bamesad – Cocemfe Maestrat (multideporte)

Club Almassora Balonmano (balonmano)

Club Amics Handbol Onda (balonmano)

Club Atletisme Vila-real (atletismo)

Club Baloncesto Benicarló (baloncesto)

Club Basquet Vinaròs Servol (baloncesto)

Club Ciclista Sepelaco (ciclismo)

Club de Bàsquet la Vall d’Uixó (baloncesto)

Club de Tenis Burriana (tenis y pádel)

Club de Tenis Vila-real (tenis y pádel)

Club Deportivo Granjo L’Alcora (taekwondo)

Club Deportivo Tkd Almassora (taekwondo)

Club d’Handbol Vila-real (balonmano)

Club Esportiu Bàsquet Vila-real (baloncesto)

Club Fútbol Sala Peñíscola (fútbol sala)

Club Handbol Nules (balonmano)

Club Muntanyisme Penya Mur i Castell (trail)

Club Patí Vila-real (hockey patines)

Club Taronja Basket Nules (balonmano)

Club Triatló Formigues Benicàssim (triatlón)

Club Triatló Vila-real (triatlón)

Club Tritons Vila-real (natación adaptada)

Club Vila-sport Fútbol Sala (fútbol sala)

Club Voleibol Vinaròs (voleibol)

Cocemfe Castellón BSR (baloncesto adaptado)

Vila-real Bàsquet Club (baloncesto)

Vila-real Club Rugby Penyagolosa (rugby).

Los 22 deportistas del proyecto de mecenazgo deportivo del Villarreal CF son:

Roberto Bautista (tenis)

Sebastián Mora (ciclismo)

Pablo Torrijos (atletismo)

Thierry Ndikumwenayo (atletismo)

Sergio García Dols (motociclismo)

Víctor Ruiz (atletismo)

Carmen Ramos (atletismo)

Claudia Conte (atletismo)

Aida Beteta (ciclismo)

Alejandro Cortés (patinaje)

Andrea Sales (atletismo)

Carmen Jiménez (pilota valenciana)

Claudia Batalla (patinaje)

Daniela Grañana (ciclismo)

Diego López (pilota valenciana)

Jorge Dávila (atletismo)

Elena Romá (natación adaptada)

Marc Sales (patinaje)

Marcos Bautista (atletismo)

Nacho Campos (natación)

Naiara Vargas (patinaje)

Sergio Serrano (ciclismo)

Pablo Torrijos, en el proyecto Endavant Esports. / Villarreal CF

Además, las ocho competiciones provinciales del programa son:

Penyagolosa Trails (trail)

Dements 2025 Final Skymasters (trail)

Trofeo Víctor Cabedo (ciclismo)

Mediterranean Epic Gran Fondo (ciclismo)

Trofeu Pilota Villarreal CF (pilota valenciana)

XI Trixilxes (triatlón)

XXVI Open Internacional Ciudad de La Cerámica (taekwondo)

Oceanman Costa Azahar (natación)