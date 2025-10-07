Las peñas aprueban por abrumadora mayoría secundar al Villarreal en el partido de Miami

Con la idea de generar una línea de unidad, la Agrupació de Penyes del Villarreal CF se reunió, con carácter extraordinario, en la noche de este martes en la sede social de la APV, en la calle Río Mijares, 3 de Vila-real.

Responsables de 38 de las 39 peñas afiliadas (solo faltó la de Vietnam) tuvieron presencia físicamente o mediante el canal interno de la asociación, con el fin de tomar una determinación en cuanto al sentir de los peñistas con la disputa del partido ante el FC Barcelona, de la 17ª jornada de LaLiga, en Miami (el 20 de diciembre) y no en el Estadio de la Cerámica, con todo lo que ello supone.

Una asamblea que transcurrió en un ambiente cordial en todo momento.

Acto de bienvenida de la APV a los jugadores del Villarreal. / Villarreal CF

Satisfacción

Tras la reunión, los responsables de comunicación de la APV informó a Mediterráneo de que «las peñas del Villarreal CF han aprobado por abrumadora mayoría apoyar y secundar a la entidad en las decisiones que puedan beneficiar tanto deportiva, como económica y en cuanto a expansión de marca al club, como en este caso es la celebración del partido liguero ante el Barça en Miami».

Desde la Agrupació de Penyes se es «consciente de que muchos de los peñistas de cierta edad tendrán más complicado desplazarse a Miami, pero entendemos de que es una situación excepcional que el club considera que puede beneficiar, y mucho, a la entidad, por lo que la APV lo secunda».

La APV, en el Ciutat de València. / APV

Los representantes de las diferentes peñas limaron asperezas ante una serie de informaciones distorsionadas al respecto sobre el encuentro en EEUU y se ha apelado a la unidad.

Incluso las peñas de fuera de la provincia, que no pudieron desplazarse, tanto del reso de España como de otras zonas del planeta se pronunciaron en favor de apoyar al club. Ahora, una vez se conozca cómo será el viaje a Miami, «desde la APV ayudaremos a que el coste sea lo más asequible posible para los aficionados».