El Villarreal recurre la segunda amarilla de Mouriño ante el Madrid

El Villarreal CF considera inexistente la segunda amarilla que vio Santiago Mouriño el pasado sábado ante el Real Madrid, que le costó la expulsión por doble amonestación en la derrota por 3-1 en el Santiago Bernabéu.

Por dicho motivo, el club de la Plana Baixa ha presentado un recurso ante el Comité de Competición de la RFEF para que le sea retirada dicha tarjeta, se anule la expulsión y, por tanto, pueda estar disponible en la 9ª jornada de LaLiga en la visita del Real Betis al Estadio de la Cerámica (sábado 18, a las 18.30 horas).

Santiago Mouriño, jugador del Villarreal CF, a la derecha de la imagen recién llegado a Malasia con la selección de Uruguay. / AUF

Convocado por la absoluta de Uruguay

El futbolista charrúa recibió, además, la gran noticia de ser convocado por la selección absoluta de Uruguay para la actual fecha FIFA de octubre. Mouriño integra la lista de convocados de la Celeste para jugar dos amistosos en Malasia frente a República Dominicana y Uzbekistán que su combinado nacional afrontará sin sus habituales titulares.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este pasado lunes los 17 citados por el argentino Marcelo Bielsa, entre los que no aparecen jugadores como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Darwin Núñez o José María Giménez.

Para estos encuentros que forman parte de la preparación para el Mundial 2026, el técnico rosarino convocó a los porteros Franco Israel y Cristopher Fiermarín, así como también a los defensores José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, el groguet Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Sarachi.

También aparecen en la lista los centrocampistas Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar, además de los atacantes Viñas, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez.