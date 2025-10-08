Arnau Tenas habla del partido del Villarreal en Miami, el penalti de Vinicius, la alternancia con Luiz Júnior...

Arnau Tenas, en la rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Vila-real, se ha pronunciado sobre el Villarreal CF-FC Barcelona en Miami.

Así, el portero del Villarreal aseguró que el vestuario está “muerte con el club” en la decisión de aceptar jugar el partido ante el Barcelona en EEUU. “Todos somos uno, yo no tengo ningún problema”, señaló el catalán, quien añadió que el principal inconveniente es que “juegas lejos”, si bien precisó que el equipo va preparar el partido “igual” se dispute en Miami o La Cerámica.

La rotación bajo palos

Es uno de los debates futbolísticos de la temporada en el Villarreal: la portería. La alternancia entre Arnau Tenas y Luiz Júnior, con Diego Conde como tercero en discordia, parece haberse decidido en beneficio del primero, que ha encadenado dos titularidades en dos encuentros tan significativos como Juventus en Champions y la visita al Santiago Bernabéu. Con todo, el catalán despeja balones: «No pienso que esté por delante de nadie».

«Desde el primer día tengo muy buena relación con Luiz y Diego, nos llevamos bien», comentó. «Somos un grupo de porteros muy bueno, es una competición sana», declaró el excancerbero del PSG.

«No pienso que esté por delante de nadie», opinó. «Al final, es decisión del míster: siempre estamos juntos e intentamos ser mejores día a día», dijo el meta.

«El futbolista tiene que estar preparado para cualquier escenario, como jugar cuatro partidos y estar otros cuatro en el banquillo», reiteró. «Yo me siento cómodo, me siento bien; y si me necesitan, ahí estaré», recalcó un Tenas, que descartó que pueda afectar a su confianza la alternancia bajo palos.

Así se ve

Sobre su estado de forma, Tenas dijo sentirse «muy bien». «Tengo una personalidad fuerte y abierta», se definió. «Me gusta comunicarme con mis compañeros en los partidos, todo el mundo me lo hizo muy fácil desde el inicio», manifestó. «Me siento cómodo y con confianza», señaló.

Cambio brutal en su carrera

El ex del PSG tuvo palabras de elogio para el Villarreal, donde se ha sentido «como en casa» desde el primer día. «Es un club muy familiar, estoy muy cómodo», enfatizó. «Hablo con cualquier trabajador y es como si los conociera de siempre: ojalá pueda estar mucho tiempo aquí», manifestó.

A vueltas con el Real Madrid

En relación a la última derrota, el barcelonés indicó que el equipo estaba «bien defensivamente», pero precisó que «hay cosas que no dependen de nosotros», en alusión al penalti que desencadenó el 2-0: «Después, revisé el partido y el penalti creo que no es», aseveró sobre la acción de Rafa Marín a Vinicius. A su juicio, el Villarreal demostró otra vez que puede «competir contra cualquier equipo».

Presentación de Arnau Tenas. / Toni Losas

Un Submarino competitivo

«Estamos preparados para enfrentarnos a cualquier escenario», fue más allá. «Hemos estado cerca de ganar a rivales muy buenos; y tenemos que seguir mejorando para conseguir esas victorias», añadió el cancerbero catalán, contento con las sensaciones del Submarino en este primer tramo de la temporada 2025/2026.

«Soy partidario de confiar en mi equipo, sé el nivel que hay», comentó el cancerbero. «Creo que el equipo está haciendo lo que tiene que hacer», corroboró Tenas.

Por último, el portero groguet admitió que el equipo tiene por delante varios retos «ilusionantes» antes de Navidad, si bien la voluntad es «ir partido a partido, toque la competición que toque». «El equipo está preparado para cada cosa», concluyó Arnau Tenas, satisfecho con el «descanso mental» de este parón por selecciones.