Negueroles y el Villarreal-Barcelona en Miami: "Si no hacemos cosas diferentes es muy difícil para nosotros competir"

El Villarreal CF-FC Barcelona de diciembre en Miami continúa centrando la atención informativa de los amarillos en unos días de parón por selecciones.

Así, Fernando Roig Negueroles, responsable del consejo de administración del Villarreal, ha ofrecido su punto de vista en diversas emisoras de radio.

Negueroles es consciente de que "haya gente a la que no le guste esta decisión·, pero matizó: "Hemos tomado dos medidas para paliar el inconveniente que tienen, nos hemos significado y la mayoría de nuestro publico lo entiende". "Somos una población pequeña y si no hacemos cosas diferentes, es muy difícil para nosotros competir", destacó.

A expensas de conocer cuántos aficionados amarillos pueden desplazarse, el consejero delegado destaca que "ya estamos trabajando en ello para que si fuese una cantidad grande se pudiese atender a todo el mundo". Negueroles explica que "el factor cancha es importante", pero que "también se adultera la competición cuando un equipo juega competición europea y luego sale con 11 reservas". "Hay muchos factores que puede alterar una competición", indicó.

La comparación con el Real Madrid

"El Madrid no se ha puesto en contacto con nosotros", afirmó el responsable del Villarreal, que dijo: "Dentro de poco, el Madrid acoge un partido de NFL, que es una liga americana y obtendrá beneficios por ello". "Entonces .prosiguió-, ¿vale para que otras ligas se promociones en Europa, pero no para que LaLiga se promocione en Estados Unidos?", se preguntó.

Por último, también se pronunció sobre la Super Liga: "Nadie cree en ese proyecto; y la sensación que he tenido, en las últimas de la Asociación Europea de Clubes, es que ni los ingleses, ni los alemanes... creen ya en ese proyecto". "Es muy difícil que, sin esos clubes, salga adelante, es una ilusión de unos pocos", apostilló.

Renato Veiga conquistó con Portugal la UEFA Nations League ganando la final a España el pasado mes de junio. / Agencias

Renato Veiga habla desde Portugal

El central portugués, desde la concentración de su selección, afirmó que el Villarreal tendrá que "adaptarse a la situación" de disputar este partido contra el Barcelona en Miami, el 20 de diciembre del 2025, para centrarse únicamente en "ganar el partido".

En rueda de prensa con la selección de Portugal, Veiga señaló que prefería jugar el encuentro liguero en el Estadio de la Cerámica en casa en lugar de en EEUU, alabando alabó la decisión del presidente de su club, Fernando Roig, de pagar el desplazamiento de los abonados, lo que "ayuda un poco".

"Preferiría jugar en casa, en nuestro estadio, pero tenemos que adaptarnos a la situación y en eso nos vamos a centrar, en ganar el partido", dijo el defensa portugués.

Renato Veiga, de 22 años, está concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial del 2026 contra Irlanda, el próximo 11 de octubre; y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.

El central luso del Villarreal destacó que trabaja a diario "para estar siempre preparado" y ser una opción para el seleccionador, el español Roberto Martínez.