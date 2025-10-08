¡Tebas da por hecho el Villarreal-Barcelona en Miami!

Otro paso más. Javier Tebas ha confirmado que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports se jugará en Miami el próximo 20 de diciembre (a las cuatro de la tarde, hora local; las 22.00, hora penisnular en España) y que a falta de "un pequeño tema formal" ya está todo prácticamente cerrado.

El presidente de LaLiga lo confirmó en una conferencia realizada en Estados Unidos en el Sports Summit USA 2025. Desde hace años, LaLiga quería enviar algún encuentro de la competición a los Estados Unidos, siguiendo un modelo similar al que se utiliza en otros deportes como la NBA en el baloncesto.

"Yo creo que, a falta de algun pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado", ha maniofestado. "Y poder decir que el próximo sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de LaLiga, el Villarreal-Barcelona, un partido con puntos en juego que en vez de jugarse en el Estadio de la Cerámica, se jugará en el Hard Rock de Miami", anunció Tebas.

Reacción

Después del anuncio de Tebas, la AFE (Asociacion de Futbolistas Españoles) ha convocado para los próximos días una reunión con todos los capitanes de Primera División para debatir el encuentro en Miami, con los de Barcelona y Villarreal invitados.

El Periódico Mediterráneo trabaja en ampliar la información.