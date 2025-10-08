Tebas dará oficialidad al Villarreal-Barcelona en Miami y se defiende del CSD

Javier Tebas espera anunciar oficialmente este miércoles en Estados Unidos que el partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga, se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado 20 de diciembre a las 22.00 horas, las 16.00 horas en la costa este de EEUU.

Tras el OK de ambos clubs, de LaLiga, de la RFEF y de la aprobación el pasado lunes por parte de la UEFA (con el consentimiento de la FIFA), el presidente de LaLiga tiene previsto anunciarlo durante la celebración del World Soccer Summit USA, una cumbre internacional en la que se reúnen más de 3.000 líderes de la industria del deporte que se celebra entre miércoles y jueves precisamente en Miami.

Javier Tebas comparecerá este miércoles en el World Soccer Summit USA y anunciará el Villarreal-Barcelona en Miami. / WFS Europe

Un partido que parece que en el Gobierno de España moleste que se dispute en EEUU. De hecho, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), indicó este pasado martes que «hemos pedido a la Federación Española de Fútbol que nos dé una información formal, oficial. Cuando la tengamos, tomaremos una decisión, dentro siempre de la ley y dentro siempre de nuestras competencias». «A nosotros nos gusta hacer las cosas en España y cuando nos responda la RFEF tomaremos una decisión», dijo, recordando que «el Comisario Europeo de Deportes ha opinado en la misma línea que el CSD».

La defensa de Tebas

El propio Tebas salió al paso de las críticas del CSD y de la Comisión Europea en su cuenta de X, que «la UEFA aprueba el partido en Miami, las peñas del Villarreal lo apoyan, pero el Comisario Europeo del Deporte y algunos que se autoproclaman voz de los aficionados vuelven a protestar y curioso, hablan en nombre de todos... menos de los que sí quieren jugarlo».

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / FERNANDO VILLAR / EFE

¿Cómo será el viaje?

Una vez haya oficialidad al 100%, el Villarreal trabaja en elaborar el viaje para que sus aficionados puedan acudir a Estados Unidos. La idea es fletar un mínimo de 50 vuelos chárter sin coste alguno para los abonados del club, que partirían el viernes 19 de diciembre y regresarían tras el partido.

¿Cuánto se gastará el club?

El club destinará todo lo que perciba por jugar en Miami al coste del desplazamiento de los aficionados (se prevé un coste de 4 millones) y devolverá el 20% del precio de su abono a quien no viaje y lo solicite, que si lo reclamaran los 19.500 socios serían 1,2 millones. Ahora falta que LaLiga lo oficialice este miércoles por medio de Tebas y que el Gobierno respete la decisión de todas las partes, que es la de ir a Miami.