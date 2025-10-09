Las cuatro preguntas que deja el Villarreal-Barcelona de Miami

Ya es oficial, a falta de solo «un pequeño tema formal». Un simple formalismo. El Villarreal CF-FC Barcelona de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports se jugará, el 20 de diciembre, en vez de en el Estadio de la Cerámica, en el Hard Rock Stadium de Miami a las 10 de la noche (hora peninsular en España, seis horas menos en el oeste de EEUU).

Pocos minutos después del anuncio de Javier Tebas, en el foro del World Soccer Summit USA, precisamente en Miami, la patronal anunciaba, incluso, la apertura de la preventa para el partido, que se jugará en un recinto con capacidad para 65.000 espectadores.

El traslado del encuentro a EEUU estaba a expensas de la aprobación de la federación de EEUU, de la Concacaf y la FIFA. Sin embargo, la jurisprudencia en dicho país al respecto de este tipo de iniciativas, más el acuerdo al que llegó la promotora Relevent con la FIFA en 2024, convertían estos posibles obstáculos en mera burocracia que LaLiga ha salvado.

De hecho, el escollo más complicado, el único que ponía en cuestión la disputa del partido en Miami, era el necesario visto bueno de la UEFA. Trámite que quedó superado el lunes, cuando la institución que preside Aleksander Ceferin decidió conceder su autorización «excepcional» ante la falta de un marco normativo claro, aunque dejando claro su posición contraria a que compromisos oficiales de ligas nacionales se disputen fuera de su territorio nacional.

Ahora todas las piezas han encajado: por primera vez en la historia, un partido de la primera división española se disputará más allá de sus fronteras. Reto que Tebas llevaba persiguiendo desde el 2018 y que finalmente ha logrado, pese a la oposición del Real Madrid, del sindicato de futbolistas AFE y de otros sectores.

El comunicado

«Damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión», observa la patronal. «Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada», matiza. «LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo», añade. «Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España», explica Tebas.

Así resalta que la decisión es «el resultado de años de diálogo y coordinación con todas las partes implicadas»; y que su «propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LaLiga como una de las mejores competiciones del mundo, preservando la integridad de la misma».

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Alekasandr Ceferin, presidente de la UEFA. / EFE

Marca Villarreal

«Para el Villarreal es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como EEUU», afirma Fernando Roig. «Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de LaLiga», ahonda. «Sabemos que se verán afectados nuestros abonados y, por eso, llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles», subraya sobre el pago del desplazamiento o la compensación del 30% en el precio del abono de la siguiente temporada para aquellos socios que no puedan acudir. «Confiamos en que será una gran experiencia», desea el presidente.

El comunicado añade que el encuentro será transmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia.

Durante las semanas previas, LaLiga organizará eventos de activación en EEUU «para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LaLiga más allá del propio partido».

Las cuatro dudas