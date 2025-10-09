Las cuatro preguntas que deja el Villarreal-Barcelona de Miami
LaLiga confirma oficialmente que el encuentro de la 17ª jornada, el 20 de diciembre, se traslada del Estadio de la Cerámica al Hard Rock Stadium
Ya es oficial, a falta de solo «un pequeño tema formal». Un simple formalismo. El Villarreal CF-FC Barcelona de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports se jugará, el 20 de diciembre, en vez de en el Estadio de la Cerámica, en el Hard Rock Stadium de Miami a las 10 de la noche (hora peninsular en España, seis horas menos en el oeste de EEUU).
Pocos minutos después del anuncio de Javier Tebas, en el foro del World Soccer Summit USA, precisamente en Miami, la patronal anunciaba, incluso, la apertura de la preventa para el partido, que se jugará en un recinto con capacidad para 65.000 espectadores.
El traslado del encuentro a EEUU estaba a expensas de la aprobación de la federación de EEUU, de la Concacaf y la FIFA. Sin embargo, la jurisprudencia en dicho país al respecto de este tipo de iniciativas, más el acuerdo al que llegó la promotora Relevent con la FIFA en 2024, convertían estos posibles obstáculos en mera burocracia que LaLiga ha salvado.
De hecho, el escollo más complicado, el único que ponía en cuestión la disputa del partido en Miami, era el necesario visto bueno de la UEFA. Trámite que quedó superado el lunes, cuando la institución que preside Aleksander Ceferin decidió conceder su autorización «excepcional» ante la falta de un marco normativo claro, aunque dejando claro su posición contraria a que compromisos oficiales de ligas nacionales se disputen fuera de su territorio nacional.
Ahora todas las piezas han encajado: por primera vez en la historia, un partido de la primera división española se disputará más allá de sus fronteras. Reto que Tebas llevaba persiguiendo desde el 2018 y que finalmente ha logrado, pese a la oposición del Real Madrid, del sindicato de futbolistas AFE y de otros sectores.
El comunicado
«Damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión», observa la patronal. «Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada», matiza. «LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo», añade. «Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España», explica Tebas.
Así resalta que la decisión es «el resultado de años de diálogo y coordinación con todas las partes implicadas»; y que su «propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LaLiga como una de las mejores competiciones del mundo, preservando la integridad de la misma».
Marca Villarreal
«Para el Villarreal es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como EEUU», afirma Fernando Roig. «Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo y poder seguir expandiendo la marca del club y de LaLiga», ahonda. «Sabemos que se verán afectados nuestros abonados y, por eso, llevaremos a cabo importantes medidas para compensarles», subraya sobre el pago del desplazamiento o la compensación del 30% en el precio del abono de la siguiente temporada para aquellos socios que no puedan acudir. «Confiamos en que será una gran experiencia», desea el presidente.
El comunicado añade que el encuentro será transmitido en directo a través de los operadores oficiales, con contenidos adicionales para enriquecer la experiencia.
Durante las semanas previas, LaLiga organizará eventos de activación en EEUU «para que los aficionados puedan conocer y disfrutar de todo el ecosistema de LaLiga más allá del propio partido».
Las cuatro dudas
- ¿Cuánto dinero puede ganar el Villarreal con el encuentro de Miami? Podría ser en torno a los seis millones de euros. Realmente, no existirá un beneficio neto para la entidad amarilla, ya que servirá para costear el desplazamiento de los miles de seguidores groguets (cuatro millones) y para la compensación en el precio de los carnets de los que no vayan (el club subirá del 20% al 30%, en torno a los 1,2 millones más).
- ¿Por qué al Villarreal le interesa darse a conocer en EEUU? Es un mercado en el que la entidad amarilla tiene un especial interés, sobre todo con vistas al Mundial del año que viene. Así se entiende, por ejemplo, el fichaje del canadiense Tani Oluwaseyi (o, incluso, el de su compatriota Tajon Buchanan); así como el incremento de la cifra de academias, socios oficiales, campamentos, tryouts... del Villarreal en dicho país.
- ¿Puede tener una repercusión más allá del fútbol? Lógicamente, el Villarreal volverá a ejercer de embajador mundial de Vila-real y, por extensión, de la provincia de Castellón. Por un lado, la vertiente empresarial (como estandarte de la cerámica, principalmente); por otro, podría ejercer también como un reclamo turístico, en caso de que entren a colaborar otros agentes del sector servicios.
- ¿Qué otros hitos ha conseguido el Villarreal? Sobresalientes éxitos deportivos aparte, el conjunto amarillo ha estado presentes en las giras de Asia del 2011 (China) y el 2014 (China y Hong Kong) y Australia del 2015, de la mano de LaLiga; así como en la visita al entonces Papa, Francisco, en la recepción en el Vaticano del 2017, demostrando ser un club pionero que trasciende el fútbol.
