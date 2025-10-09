Los nombres propios del Villarreal antes del 'cerrado por (mini)vacaciones'

Los jugadores del Villarreal CF, los pocos que quedan, disfrutarán de cuatro días de asueto después de ejercitarse ayer en doble sesión.

Marcelino García trabajó bajo mínimo, debido a la diáspora de hasta 11 internacionales, a los que había que sumar los dos lesionados de larga duración (Logan Costa, Willy Kambwala y Pau Cabanes). Entre otras ausencias, un Juan Foyth que tiene difícil el regreso después del parón por selecciones. Además, Santi Comesaña y Luiz Júnior, con permiso, tampoco estuvieron en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Eso sí, en el cierre de esta atípica semana ya se ha podido ver tanto a Gerard Moreno como a Ayoze Pérez, ambos con una presencia fugaz esta temporada a causa de sus respectivos problemas musculares, reintegrados al grupo, con lo que podrían regresar a una convocatoria con motivo del Villarreal-Betis (día 18, 18. 30 horas).

Las alegrías

El canario se lesionó justo en el primer amistoso de la pretemporada, regresó para jugar dos partidos y volvió a caer lesionado. En cuanto al barcelonés, únicamente pudo disputar el primer partido de LaLiga EASports, por lo que suma ya dos meses de ausencia.

La acción que significó en la expulsión de Santiago Mouriño por doble amarilla / JJ GuillÃ©n

La decisión

Por otro lado, el Comité de Disciplina de la RFEF ha dictaminado la sanción de Santiago Mouriño, a pesar de las alegaciones presentadas por la entidad amarilla respecto a la segunda amonestación en el Santiago Bernabéu, reforzando el error de Cuadra Fernández.

El fallo del comité dice los siguiente:

"Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador amonestado [Mouriño] y su adversario [Vinicius], sino que el propio club alegante [Villarreal CF] reconoce su existencia, no pudiendo este comité sustituir el criterio del colegiado [Cuadra Fernández] en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo sin duda muy respetable del club alegante ni por el que pudiera tener el propio comité. Por ello, procede desestimar las alegaciones formuladas".

