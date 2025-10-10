El mejor Pablo Fornals amenaza al Villarreal en La Cerámica

Pablo Fornals, centrocampista castellonense de un Real Betis Balompié que en ocho días visita al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica en el reinicio liguero, asegura que está en su mejor momento. Al menos, desde que es verdiblanco, según afirmó en Sevilla: «Desde que estoy en el Betis no he estado nunca a este nivel».

Agradecimientos

Además, elogió Manuel Pellegrini porque «ahora que está tan en el aire y lo atosigan los medios con sus cosas», a él le «ha hecho vivir dos de las mejores experiencias» de su vida, al llevarle a Inglaterra (desde el Submarino) y aceptar que fichara por el Betis. Fornals se pronunció así sobre la renovación del Ingeniero, una vez que cumple su contrato con la entidad el 30 de junio del 2026, en la línea de otros futbolistas que han ensalzado la trayectoria y métodos del preparador chileno, como Giovani Lo Celso o Antony Dos Santos.

El castellonense recordó que Pellegrini fue quien le llevó al West Ham United procedente de La Cerámica. Que fue «muy feliz» y que le «dio minutos desde el primer momento» para luego consolidarse. Y que luego aceptó su llegada al Betis, club en el que recaló en 2023 tras cinco campañas en la Premier.

Rendimiento

Fornals vive, a sus 29 años, su mejor momento como futbolista verdiblanco. Así, ha jugado en esta temporada ocho encuentros en los que ha anotado dos tantos y dado otras tantas asistencias, entre ellas la del tanto de la victoria reciente frente al Espanyol (1-2).

«Me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente: mi cuerpo me está respetando», señaló. «Todo mi entorno está bastante alineado», dijo el mediocampista, quien se refirió a la trayectoria del equipo, que llega cuarto al parón con 15 puntos, uno menos que el Villarreal.

En este sentido, comentó que aspiran a «intentar competir como compiten en cada partido y estar lo más arriba posible» en una competición en la que «hay equipos muy buenos» y en la que «los que han venido de abajo lo están haciendo muy bien, como el Elche».

«Hemos empezado de menos a más y ahora estamos en un buen momento», analizó. «Si corremos todos y defendemos todos, es difícil que nos hagan daño y nos ganen, porque luego arriba tenemos gente muy buena», consideró Fornals sobre «una plantilla muy competente». «Se está viendo que, con rotaciones, igualmente el equipo compite», profundizó.

La selección: ¿puede volver?

Sobre la selección, reconoció que «la ilusión siempre está» y que «la esperanza nunca se pierde»; aunque si no va a la Roja y sigue «jugando así durante la temporada, muchísimas cosas buenas habrán pasado», puntualizó.