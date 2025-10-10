El Villarreal B, a poner fin a su 'cuarentena'... pendiente del cielo

Muy pendiente de la meteorología (hay alerta naranja para las 14.00 horas), el Villarreal CF B recibe a su homólogo del Real Betis Balompié, colista, para revertir la situación. Lleva 40 días sin ganar, desde que lo hiciera en la primera jornada, también en el Mini Estadi, ante el Alcorcón (1-0). Será este sábado, 11 de octubre del 2025.

El entrenador, David Albelda, pierde para esta trascendental cita a uno de los fijos en el centro del campo, ya que el joven mediocentro Carlos Maciá está convocado con la selección española sub-18. En un principio, el murciano Hugo López podría ser su sustituto para este partido, en el que los amarillos tienen que ganar sí o sí.

Precedentes

Será la tercera vez que se enfrenten estos dos filiales.

El primer precedente data de la temporada 2021/2022 y el equipo entonces dirigido por Miguel Álvarez se impuso por 3-0, gracias a los goles de Juan Carlos Arana, Sergio Lozano y Álex Forés; mientras que la pasada campaña, el duelo finalizó con empate a dos: Pau Cabanes y Etta Eyong anotaron por los amarillos; y Marcos Fernández y Souleymane Faye por los verdiblancos.

El conjunto de Javi Medina, además, no conoce la victoria: cuatro empates y dos derrotas.

Alineación del Villarreal B

El posible once del Villarreal B podría ser el siguiente: Rubén Gómez; Dani Budesca, Ismael Sierra, Lautaro Spatz, Iván Rodríguez; Alassane Diatta, Facundo Viveros; Víctor Moreno, Hugo López, Luis Quintero; y Álex Rubio.