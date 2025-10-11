El AEM de Lleida, rival para un desatado Villarreal Femenino

El Villarreal CF Femenino, que suma cuatro jornadas sin perder (con tres triunfos consecutivos), rinde este sábado (11 de octubre del 2025) visita a uno de los equipos más incómodos de la categoría como es el SE AEM de Lleida, a partir de las 18.00 horas en el campo Recasens de la capital ilerdense. Un partido que llega tras la victoria del pasado fin de semana ante el Oviedo (1-0); mientras que el equipo de la Terra Ferma cayó goleado en el campo del Barcelona B (5-0).

Será la segunda vez que estos dos equipos se enfrenten en partido oficial liguero. El de la pasada temporada, ya con Jordi Ferriols de entrenador, perdió por la mínima como consecuencia de un solitario tanto anotado por la ilerdense Inés Faddi, en el minuto 15 del encuentro.

Jordi Ferriols, entrenador del Villarreal Femenino. / JUAN FRANCISCO ROCA

Esta tarde, aprovechando el buen momento que atraviesan las vila-realenses, las de Ferriols buscarán prolongar la racha de cuatro jornadas sin perder y de tres triunfos consecutivos.

Resultados

El SE AEM no ha empezado con buen pie el ejercicio: solamente suma dos empates y cinco derrotas. En el caso de las groguetes, lejos de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, han sido capaces de ganar en el campo de Osasuna (0-2) y de empatar en Sevilla frente al Betis (1-1).