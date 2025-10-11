El Villarreal B sale de la ‘cuarentena’ tras golear al colista Betis Deportivo (4-1)
Álex Rubio lideró el triunfo anotando tres de los cuatro goles del equipo ‘groguet’
Mucha efectividad para los vila-realenses ante un rival que apretó mucho arriba
Acabó la cuarentena del Villarreal B que, en el partido donde en la primera parte no funcionó el VAR, logró reencontrarse con la victoria. Algo que no hacía desde la primera jornada. El primer tiempo fue clave porque, a pesar de ser dominado, el equipo de David Albelda puso las bases para asegurar la segunda victoria de la temporada. Tres puntos vitamínicos, aunque lo peor fue la lesión del central Laurato en el minuto 6. Tras el descanso se marcó la diferencia con un hombre: Álex Rubio.
Aunque en la primera parte el gol lo puso el filial amarillo, las mejores llegadas y los mejores remates fueron para la escuadra verdiblanca, que se topó con el infortunio y con el portero Rubén Gómez en la primera parte. Un primer acto que tuvo un poco de todo. En el minuto 6 se lesionó el central argentino Lautaro y en el 10 el también central Jean Ives marcó un extraordinario gol de estrategia tras un saque de esquina botado por Hugo López y tocado con el tacón por Facundo Viveros. Un gol de 10.
Pero el problema radicó en que esa acción, más la que marró Álex Rubio en el minuto 25 fue de lo poco que ofreció el Villarreal B. Su oponente, el Betis Deportivo, tuvo posesión, merodeó mucho el área vila-realense y remató, aunque afortunadamente todo quedó en nada. Carlos Reina capitaneó todo el peligro sevillano, encontrando el acierto del arquero Rubén Gómez.
Segundo tiempo
La sentencia a este partido llegó en el minuto 57 cuando el trigoleador Álex Rubio cabeceó a la red un centro de Víctor Moreno desde la izquierda, un tanto que sesenta segundos después fue replicado por Carlos Reina con un trallazo seco desde la frontal del área, al fondo de la red. Ese gol fue un espejismo. El control poco a poco fue del Villarreal B que por mediación de un inspirado Álex Rubio cerró la cuenta anotadora con el 4-1 tras una rápida contra.
En siete días más
La próxima cita para el Villarreal B será contra el Hércules de Rubén Torrecilla el próximo sábado, día 18, a partir de las 16.15 horas en el histórico campo José Rico Pérez.
Ficha técnica:
-4- Villarreal B: Rubén; Budesca, Lautaro (Sierra, min. 6), Jean Ives, Iván Romero; Hugo López (Quintero, min. 46), Diatta, Curro (Pablo Pascual, min. 64), Moreno (Gaitán, min. 79); Facundo y Álex Rubio (Albert, min. 79).
-1- Betis Deportivo: Manu González; Forns, Félix (Bustos, min. 46), Oreiro, Bladi; Sorroche (Adri Martín, min. 57), Gnangoro (Gismera, min. 46), Carlos Reina; Sosu (Destiny, min. 73), Rodri Marina y Toral (Borja Alonso, min. 46).
Goles: 1-0. Min. 10: Jean Ives. 2-0. Min. 42: Álex Rubio. 3-0. Min. 57: Álex Rubio. 3-1. Min. 58: Carlos Reina. 4-1. Min. 77: Álex Rubio.
Árbitro: Pol Gòdia Solé (Lleida). Amonestó al local Hugo López; y a los visitantes Gnangoro, Carlos Reina y Sorroche.
Campo: Mini Estadi.
Entrada: 400 espectadores.
