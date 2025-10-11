El Villarreal Femenino remonta al SE AEM con la portera Montse Quesada de heroína (1-2)

Pues ya son cuatro victorias consecutivas las que suma el Villarreal femenino tras arrancar los tres puntos frente al SE AEM en el Camp d’Esports de Lleida tras firmar una sufrida remontada en la segunda parte. Los goles de Macías y Aixa Salvador, y las grandes intervenciones de la portera Montse Quesada en la recta final resultado decisivas para que el ritmo ganador no pare en el equipo de Jordi Ferriols.

Las ilerdenses apretaron mucho en el inicio del encuentro mientras que a las vila-realenses les costaba mucho tomar el control de la situación. El aviso más importante de las locales lo dio en el minuto 16 Inés, pero atajó bien Montse Quesada. La réplica vila-realense la dio una ex de las anfitrionas, Alexia Jr, pero su remate desde el área pequeña salió por encima del larguero (min. 23). A partir del minuto 20 el Villarreal empezó a controlar la situación.

En un descuido, en el minuto 45+3, un trallazo lejano de Noe coló el balón por la escuadra de la portería de Montse Quesada, que nada pudo hacer para evitar ese gol. Con el 1-0 en la prolongación no hubo tiempo para más y así se llegó al tiempo de descanso.

Segunda mitad

La situación cambió tras el descanso. Alexia Jr estuvo a un paso de igualar (min. 50), pero seguidamente, y tras la entrada al campo Macias y Lauris, ellas fabricaron el empate (min. 53), con el remate de Macías. E incluso seguidamente Sara Medina tuvo el 1-2 en sus botas. Sí que llegó el segundo gol en el minuto 66, al aprovechar Aixa Salvador un rebote, para darle la vuelta al marcador.

En la recta final apareció la figura de la portera Montse Quesada con dos espectaculares intervenciones que evitaron el empate de las locales (min. 82 y 86), a remates de Inés, aunque entre una y otra ocasión local Sara Medina tuvo el 1-3 en sus botas.

Ficha técnica

-1- SE AEM: Lucía Alba; Paula Rojas (Nora, min. 15), Laura Blasco (Amaya, min. 82), Peñalver, Cintia (Carlota, min. 82), Noe, Lucía Alba, Inés, Marta Charles (Evelyn, min. 51), Loba y Honoke (Ransanz, min. 51).

-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea Pérez (Estupiñán, min. 83), Miguélez (Svenja, min. 83), Moreira, Laura, Sara Medina, Cienfu, María, Luna Figols (Macías, min. 51), Alexia Jr (Lauris, min. 51) y Aixa Salvador (Querol, min. 85).

Goles: 1-0. Min. 45+3: Noe. 1-1. Min. 53: Macías. 1-2, min. 66: Aixa.

Árbitra: Verónica González Sánchez (León). Amonestó a las visitantes Miguélez, Nera Pérez y Luna.

Campo: Camp d’Esports.

Entrada: 500 espectadores.