El Villarreal y una racha (liguera) nunca vista antes a su alcance

El Villarreal CF vive un momento dulce en su casa. El Submarino confirmó, ante el Athletic Club, que el Estadio de la Cerámica se ha convertido en un auténtico fortín, un escenario donde los rivales apenas encuentran resquicios. Lo que tanto ha reclamado Marcelino García. El próximo sábado (18 de octubre del 2025), frente al Betis, tiene al alcance la novena consecutiva (liguera) como local.

El 1-0 frente a los bilbaínos supuso igualar la mejor racha de su historia en la máxima categoría. Un registro que no alcanzaba desde la 2014/2015, también bajo la batuta del técnico asturiano, que superará a Manuel Pellegrini en partidos oficiales dirigidos al frente de los groguets: 260.

Dinámica que refuerza la candidatura del Villarreal para echar raíces en la zona Champions. Los amarillos no solo mantienen su condición de invictos en La Cerámica en este ejercicio, sino que abren una brecha de seis puntos con el propio Athletic Club, rival directo en una pelea donde el Betis, a priori, parece ahora el más encarnizado adversario. El Submarino ha logrado una mezcla que lo convierte en uno de los más fiables cuando juega ante su afición.

Recordatorio

Desde la derrota ante el Real Madrid (1-2), el pasado 15 de marzo, el Villarreal no ha vuelto a ceder en su feudo. Aquella fue la última mancha en un historial reciente impecable. Pocas semanas después, el empate (2-2) frente a la Real Sociedad marcó el punto de inflexión definitivo: desde entonces, los groguets han firmado una cadena ininterrumpida de victorias que se prolonga ya por más de seis meses.

Cuatro más cuatro

Durante ese tiempo, el Submarino ha mostrado una evolución constante. En el tramo final de la pasada campaña ya enlazó triunfos contra Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2); cuatro partidos que sirvieron de base para el despegue del actual curso. Ya en esta campaña, el conjunto amarillo ha mantenido el pulso con victorias convincentes ante Oviedo (2-0) y Girona (5-0), además de más apuradas ante Osasuna (2-1) y Athletic Club. Dinámica que consolida la fortaleza de un equipo que se hace grande en casa.

El mérito no es menor. En un calendario cada vez más exigente, el Villarreal ha logrado combinar rotaciones, lesiones y compromisos europeos sin perder fiabilidad como local. Marcelino ha recuperado la intensidad, la presión y la solidez que caracterizaron al equipo en su primera etapa, con futbolistas comprometidos y un plan de juego que maximiza el talento ofensivo de la plantilla, pese al movido mercado estival.

Hace 11 años...

La comparación con aquella racha de la 2014/2015 es inevitable. Entonces, firmó ocho victorias seguidas en casa: Getafe (2-1), Real Sociedad (4-0), Deportivo (3-0), Athletic Club (2-0), Levante (1-0), Granada (2-0), Eibar (1-0) y Celta (4-1). Once años después, el Submarino repite la fórmula del éxito.

Con La Cerámica convertida en un bastión, y la afición volcada con el equipo, el Villarreal ha recuperado sensaciones y confianza. El objetivo de repetir presencia en la Champions, aún lejano en el tiempo, estará al alcance de su mano si su hogar continúa igual de inaccesibles para sus huéspedes.