El hilo que continúa uniendo al Villarreal y al Real Betis

En el fútbol se tiende a clasificar en distintos niveles a los 20 equipos que conforman la Primera División. En la cúspide siempre se encuentran Real Madrid, Barcelona y, de forma más esporádica, el Atlético de Madrid. El segundo escalón abarca un abanico más amplio de clubs aspirantes a ocupar los puestos europeos, que, salvo una o dos excepciones que varían según la temporada, suelen ser los mismos año tras año. A este prestigioso grupo pertenecen, durante la mayor parte de la última década, el Villarreal CF y el Real Betis.

Ambas entidades han pasado por Segunda División en el siglo XXI, pero han sabido reponerse y consolidarse en las posiciones altas de la tabla durante las últimas temporadas. El Submarino ha participado en competiciones europeas en ocho de las últimas 10 campañas; mientras que el conjunto bético lo ha hecho en seis. Por ello, se ha convertido en una constante el flujo de jugadores que han defendido los colores de ambos clubes a lo largo de su carrera.

En total, son 24 los futbolistas que han vestido la elástica amarilla y la verdiblanca en alguna ocasión. Una relación que comenzó mucho antes de que el Submarino alcanzara la élite del fútbol español, con la llegada a Vila-real del paraguayo Epifanio Medina en la temporada 1975/1976, después de haber pertenecido al conjunto verdiblanco en la 1969/1970.

Durante el siglo XX completan la lista Javier Molero, que militó en el filial bético antes de jugar en el Villarreal en la 1979/1980; Jordi Vinyals y Antonio Reyes, ambos jugadores groguets durante la década de los 90; y, por último, Alberto Saavedra, quizá el más destacado del siglo. El talentoso sevillano inició su trayectoria en el Betis Deportivo y llegó a Vila-real en 1997, siendo partícipe del primer ascenso del club a Primera División y debutando en la máxima categoría con el equipo amarillo.

Toda una leyenda amarilla, como Martín Palermo, dio comienzo a la relación en el siglo XXI cuando el Matador se marchó a Heliópolis durante la primera parte de la temporada 2003/2004.

Después el atacante argentino, son 18 los casos que han ocurrido entre los que destacan los casos de Jonathan Pereira, por la que el club andaluz abonó cerca de 3,4 millones de euros al Villarreal; Alfred N’Diaye, que le costó ocho millones al Submarino; y otros ejemplos sin negociaciones directas entre ambos clubs, como Joel Campbell, Leo Baptistao o Víctor Ruiz.

Un vínculo que sigue vigente

La conexión entre ambas entidades se mantiene viva con varios protagonistas recientes. Alfonso Pedraza jugó cedido en el Betis antes de asentarse en el Villarreal, mientras que Cédric Bakambu y Pablo Fornals representan el camino inverso, reforzando al conjunto verdiblanco después de su paso por el Submarino.

Además, Giovani Lo Celso dejó su huella en el Estadio de la Cerámica antes de regresar a Heliópolis; al contrario que el tinerfeño Ayoze Pérez, quien abandonó Sevilla para poner rumbo a Vila-real, postulándose como una de las mejores incorporaciones de los groguets en los últimos tiempos.

Historia compartida entre los banquillos también

El vínculo entre Villarreal y Betis no solo se refleja en los jugadores, sino también en los banquillos. Hasta cuatro entrenadores han dirigido a ambos equipos, siendo el más destacado Manuel Pellegrini, actual técnico verdiblanco y responsable de uno de los periodos más brillantes del Submarino.

El chileno estuvo cinco temporadas al frente del Villarreal, consolidándolo en Europa y llevándolo hasta las semifinales de la Champions en 2006. No obstante, el primero en hacerlo fue José Seguer, que tomó las riendas del Betis al final de la temporada 1958/1959 y, años después, entrenó al conjunto amarillo entre 1978 y 1980. Ya en el siglo XXI, Juan Carlos Garrido y Julio Velázquez ampliaron esta lista.

El primero dirigió al Villarreal entre 2007 y 2012, etapa en la que llegó a dirigir tanto al filial como al primer equipo, mientras que en Heliópolis tuvo un breve paso en la temporada 2013/2014. Por su parte, Velázquez también pasó por el banquillo amarillo (primer equipo en 2012) y, más tarde, asumió el reto de devolver al Betis a Primera División en la campaña 2014/2015.