Marcelino podría disfrutar al completo de su delantera ante el Real Betis

El Villarreal CFencara el regreso de LaLiga con una noticia esperada desde hace semanas. Gerard Moreno y Ayoze Pérez se han reincorporado al trabajo colectivo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras superar sus respectivas lesiones. Ambos delanteros han completado parte de las sesiones con el grupo y su evolución ha sido positiva, lo que invita al optimismo de cara al partido frente al Real Betis, el próximo sábado 18 a las 18:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Gerard, que sufrió una elongación en los isquiotibiales en la primera jornada del campeonato, y Ayoze, que arrastraba unas molestias en el aductor, han aprovechado el parón de selecciones para completar la última fase de su recuperación. Aunque aún no tienen el alta médica, el cuerpo técnico confía en poder contar con ellos si la próxima semana mantienen las buenas sensaciones. Su regreso supondría un alivio para Marcelino García Toral, que ha tenido que recomponer su ataque en las últimas jornadas y podría disponer por primera vez de todos sus efectivos ofensivos.

Gerard Moreno se retiró lesionado durante el Villarreal-Oviedo. / Toni Losas

Gerard y Ayoze, gran parte de la temporada ausentes

Después de un arranque de curso marcado por las ausencias, el Villarreal vislumbra por fin el momento de reunir a toda su artillería. No ha sido fácil. Desde el 15 de agosto, cuando Gerard cayó lesionado en el estreno liguero frente al Oviedo, el conjunto amarillo no ha podido contar con su capitán.

Aquel día, una molestia en los isquiotibiales en el minuto 47 lo apartó de la rutina y lo obligó a detener en seco su inicio de temporada. Para entonces, Mikautadze y Tani Oluwaseyi todavía no habían aterrizado en Vila-real; sus llegadas se cerraron a finales de agosto, cuando el delantero catalán ya avanzaba en su recuperación.

Ayoze Pérez, ante Van de Ven, fue titular con el Villarreal en casa del Tottenham. / Agencias

Tampoco la suerte acompañó a Ayoze Pérez. El tinerfeño reapareció tras su primera lesión en partidos de exigencia máxima, frente al Atlético de Madrid y al Tottenham. Pero la alegría duró poco: una recaída muscular en un entrenamiento previo al encuentro frente a Osasuna volvió a apartarlo de los planes de Marcelino y lo obligó a un nuevo parón.

Si todo sigue su curso y a la vuelta del parón internacional, el técnico asturiano podrá contar, por primera vez esta temporada, con sus cuatro referencias ofensivas: Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Mikautadze y Tany Oluwaseyi.