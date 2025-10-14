Otros dos jugadores del Villarreal ponen rumbo al Mundial

El Villarreal CF continúa sumando potenciales embajadores en el Mundial que, el año que viene, se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Entre las selecciones que ayer, en el cierre de la fecha FIFA de octubre, obtuvieron sus clasificación, destacan dos con representación amarilla: Costa de Marfil y Senegal.

Nicolas Pepe disputó una hora del triunfo de los marfileños frente a Kenia (3-0), una selección que sella el pasaporte sin recibir un solo gol en contra. En cuanto a Pape Gueye, fue cambiado en el 78’, cuando tenían asegurado el triunfo contra Mauritania (4-0)

No pudo hacerlo todavía Portugal, a la que Hungría empataba en el último suspiro, con Renato Veiga partiendo desde el arranque (2-2). El central groguet completó el encuentro de Lisboa.

En imágenes | España - Bulgaria / Manu Fernandez / AP

Marruecos, ya clasificada, venció por 1-0 al Congo, con algo más de 20 minutos en la cuenta de Ilias Akhomach.

Los que ya estaban

Se suman a la Canadá de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (anfitriona), más Ghana (Thomas Partey), Marruecos (Ilias), Uruguay (Santiago Mouriño), Cabo Verde (Logan Costa) y Argentina (Juan Foyth).

Representación que podría crecer con Willy Kambwala (República Democrática del Congo, si se clasifica), además de Ayoze Pérez o Alberto Moleiro (futbolistas potenciales de ir con España).

La cara amarga

En cambio, Georges Mikautadze (Georgia) y Manor Solomon (Israel), ambos titulares este martes, se quedan sin opciones (el delantero ya no salió en el descanso y al extremo lo relevaron en el 89’.