Otros dos jugadores del Villarreal ponen rumbo al Mundial
Los amarillos siguen sumando potenciales embajadores en la cita de Estados Unidos, Canadá y México del año que viene
El Villarreal CF continúa sumando potenciales embajadores en el Mundial que, el año que viene, se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Entre las selecciones que ayer, en el cierre de la fecha FIFA de octubre, obtuvieron sus clasificación, destacan dos con representación amarilla: Costa de Marfil y Senegal.
Nicolas Pepe disputó una hora del triunfo de los marfileños frente a Kenia (3-0), una selección que sella el pasaporte sin recibir un solo gol en contra. En cuanto a Pape Gueye, fue cambiado en el 78’, cuando tenían asegurado el triunfo contra Mauritania (4-0)
No pudo hacerlo todavía Portugal, a la que Hungría empataba en el último suspiro, con Renato Veiga partiendo desde el arranque (2-2). El central groguet completó el encuentro de Lisboa.
Marruecos, ya clasificada, venció por 1-0 al Congo, con algo más de 20 minutos en la cuenta de Ilias Akhomach.
Los que ya estaban
Se suman a la Canadá de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (anfitriona), más Ghana (Thomas Partey), Marruecos (Ilias), Uruguay (Santiago Mouriño), Cabo Verde (Logan Costa) y Argentina (Juan Foyth).
Representación que podría crecer con Willy Kambwala (República Democrática del Congo, si se clasifica), además de Ayoze Pérez o Alberto Moleiro (futbolistas potenciales de ir con España).
La cara amarga
En cambio, Georges Mikautadze (Georgia) y Manor Solomon (Israel), ambos titulares este martes, se quedan sin opciones (el delantero ya no salió en el descanso y al extremo lo relevaron en el 89’.
