La RFEF "no pondrá trabas" al Villarreal-Barcelona de Miami

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha asegurado este martes, antes del partido clasificatorio para el Mundial entre España y Bulgaria que se juega en Valladolid, que "hay una coordinación perfecta entre la selección y los directores deportivos de los diferentes clubs que nutren de jugadores al equipo".

Louzán respondió, de esta forma, al ser interpelado por la polémica abierta por el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, respecto a cómo cuidó la selección española a Lamine Lamal en la anterior fecha FIFA.

Louzán, que ha dejado claro que no quiere entrar en polémicas y que respeta todas las apreciaciones, puntualizó: "El Barça es un gran club y entiendo que tengan su postura". "Hay una coordinación perfecta entre la selección y los directores deportivos de los diferentes clubs que nutren de jugadores al equipo nacional y valoramos el esfuerzo que hacen para contribuir a que España cuente con un grupo extraordinario de futbolistas", ha desarrollado.

El futuro en 2026

Además, preguntado por si la selección nacional es favorita en ese próximo Mundial de fútbol, ha advertido que "primero, hay que conseguir la clasificación, aunque se está yendo por el buen camino y hay una generación de jóvenes jugadores que van a dar muchas satisfacciones".

"Hay que ir paso a paso, para seguir ilusionando a todo el país", ha esgrimido. "Se ha jugado en Elche hace unos días, este martes en Valladolid y se cierra esta fase clasificatoria en Sevilla, por lo que España se está empapando de lo que significa esta marca", ha matizado.

Louzán ha agradecido la "apuesta personal" del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a su corporación, por acoger un encuentro del combinado nacional y del nuevo patrocinio de Tierra de Sabor para los próximos tres años, gracias al acuerdo alcanzado con la Junta de Castilla y León. Este es fruto "del buen trabajo que se está realizando" desde la RFEF y de los dos equipos absolutos, el masculino y el femenino, que ocupan el número uno del ránking mundial, lo que ha potenciado aún más la llegada de empresas.

El otro foco

Por último, en cuanto a las críticas surgidas por la disputa del encuentro entre el Villarreal y Barcelona en Miami del 20 de diciembredel 2025, el presidente de la RFEF ha comentado que "se ha hecho lo que se debía, trasladando la petición a la UEFA, que es la que lo solicitará a la FIFA".

Y ha destacado que "en el fútbol español hay dos estadios: el físico, con público en la grada; y el virtual, que permite ver los partidos en todos los lugares del mundo". "Los derechos televisivos benefician tanto a los clubs como a la federación", ha puntualizado.

"Lo que está claro -ha proseguido- es que hay que respetar y acordar con los jugadores, a través de un diálogo fluido a partir del que se pueda construir todo. "Y desde la Federación no vamos a poner trabas a que todos los aficionados puedan seguir los encuentros, estén donde estén", ha añadido.