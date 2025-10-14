El Villarreal sigue acumulando mundialistas... estos jugadores estarán en la cita del 2026

Cabo Verde hizo historia este pasado lunes en Praia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Eswatini (anteriormente llamada Suazilandia).

El elenco dirigido por el exfutbolista Pedro Leitão Brito, Bubista, central nacido en Cabo Verde que llegó a jugar en Segunda División en España con el Badajoz en la temporada 1995/96, ha finalizado primera del Grupo D de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), por delante de Camerún, que jugará la repesca, y dejando en la cuneta a dos potencias africanas como Libia (3º) y Angola (4ª).

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Una selección en la que el central del Villarreal CF, ahora lesionado, Logan Costa es uno de sus componentes y de sus capitanes, y será uno de los fijos en la cita del próximo veranod el 2026, cuando ya estará recuperado y al 100% físicamente.

Otros ‘groguets’ al Mundial

Logan Costa se une a otros jugadores del Submarino ya clasificados para el Mundial: Foyth (Argentina), Ilias Akhomach (Marruecos), Thomas Partey (Ghana) y Buchanan y Oluwaseyi (Canadá).

Este martes se juegan el billete mundialista Nicolas Pepe (Costa de Marfil) y Pape Gueye (Senegal), y también jugará Akhomach, ya con el billete en el bolsillo con Marruecos.

El gol de Pape Gueye a la República Democrática del Congo. / VILLARREAL CF

También tienen opciones de ser convocados para el Mundial: Renato Veiga (Portugal), Mouriño (Uruguay) y Ayoze Pérez y Moleiro (España). Mientras que las selecciones de Mikautadze (Georgia) y Solomon (Israel) tienen complicada su presencia en la cita del 2026.