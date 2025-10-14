El Villarreal sigue acumulando mundialistas... estos jugadores estarán en la cita del 2026
La selección de Cabo Verde hace historia con su primera clasificación para un Mundial y tendrá un 'groguet' en una competición a la que pueden clasificarse este martes otros dos amarillos
Cabo Verde hizo historia este pasado lunes en Praia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Eswatini (anteriormente llamada Suazilandia).
El elenco dirigido por el exfutbolista Pedro Leitão Brito, Bubista, central nacido en Cabo Verde que llegó a jugar en Segunda División en España con el Badajoz en la temporada 1995/96, ha finalizado primera del Grupo D de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), por delante de Camerún, que jugará la repesca, y dejando en la cuneta a dos potencias africanas como Libia (3º) y Angola (4ª).
Una selección en la que el central del Villarreal CF, ahora lesionado, Logan Costa es uno de sus componentes y de sus capitanes, y será uno de los fijos en la cita del próximo veranod el 2026, cuando ya estará recuperado y al 100% físicamente.
Otros ‘groguets’ al Mundial
Logan Costa se une a otros jugadores del Submarino ya clasificados para el Mundial: Foyth (Argentina), Ilias Akhomach (Marruecos), Thomas Partey (Ghana) y Buchanan y Oluwaseyi (Canadá).
Este martes se juegan el billete mundialista Nicolas Pepe (Costa de Marfil) y Pape Gueye (Senegal), y también jugará Akhomach, ya con el billete en el bolsillo con Marruecos.
También tienen opciones de ser convocados para el Mundial: Renato Veiga (Portugal), Mouriño (Uruguay) y Ayoze Pérez y Moleiro (España). Mientras que las selecciones de Mikautadze (Georgia) y Solomon (Israel) tienen complicada su presencia en la cita del 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Grúas Tomás celebra su 50º aniversario con una gala llena de magia y homenajes en Vila-real
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall