Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Villarreal sigue acumulando mundialistas... estos jugadores estarán en la cita del 2026

La selección de Cabo Verde hace historia con su primera clasificación para un Mundial y tendrá un 'groguet' en una competición a la que pueden clasificarse este martes otros dos amarillos

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026.

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Vila-real

Cabo Verde hizo historia este pasado lunes en Praia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Eswatini (anteriormente llamada Suazilandia).

El elenco dirigido por el exfutbolista Pedro Leitão Brito, Bubista, central nacido en Cabo Verde que llegó a jugar en Segunda División en España con el Badajoz en la temporada 1995/96, ha finalizado primera del Grupo D de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), por delante de Camerún, que jugará la repesca, y dejando en la cuneta a dos potencias africanas como Libia (3º) y Angola (4ª).

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026.

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Una selección en la que el central del Villarreal CF, ahora lesionado, Logan Costa es uno de sus componentes y de sus capitanes, y será uno de los fijos en la cita del próximo veranod el 2026, cuando ya estará recuperado y al 100% físicamente.

Otros ‘groguets’ al Mundial

Logan Costa se une a otros jugadores del Submarino ya clasificados para el Mundial: Foyth (Argentina), Ilias Akhomach (Marruecos), Thomas Partey (Ghana) y Buchanan y Oluwaseyi (Canadá).

Este martes se juegan el billete mundialista Nicolas Pepe (Costa de Marfil) y Pape Gueye (Senegal), y también jugará Akhomach, ya con el billete en el bolsillo con Marruecos.

Noticias relacionadas y más

El gol de Pape Gueye a la República Democrática del Congo.

El gol de Pape Gueye a la República Democrática del Congo. / VILLARREAL CF

También tienen opciones de ser convocados para el Mundial: Renato Veiga (Portugal), Mouriño (Uruguay) y Ayoze Pérez y Moleiro (España). Mientras que las selecciones de Mikautadze (Georgia) y Solomon (Israel) tienen complicada su presencia en la cita del 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents