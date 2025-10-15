Cardona (Villarreal): «Los equipos que vienen a La Cerámica, saben que van a sufrir»

En medio de la vorágine de encuentros, esta semana sin partidos (del Villarreal CF) se agradece. Sin embargo, los futbolistas amarillos ya notan el gusanillo ante lo que tienen delante: el sábado, el Betis en el Estadio de la Cerámica; el martes, el Manchester City en el mismo escenario; y el sábado siguiente, el Valencia en Mestalla...

Con todo, Sergi Cardona enfatiza la importancia de no mirar más allá del siguiente envite: «El equipo debe centrarse en recuperar bien y mentalizarse rápidamente». El foco, por tanto, debe estar en el Betis. «Con rivales de tanta exigencia, si no se está en el presente y al máximo, es difícil ganar», destaca el catalán en un acto en la tienda Orange de Vila-real.

El siguiente compromiso es un partidazo contra un adversario directísimo, que fue un rival directo el año pasado y parece que lo será este curso también. Con todo, Cardona señala que estos son partidos importantes, pero que «al final de temporada «ya se verá» si los verdiblancos sustituyen al Athletic Club como el enemigo más directo en pos de esa cuarta plaza. «Es necesario afrontar el encuentro con la máxima concentración», dice.

El Betis

«Bueno, es un poco pronto para decirlo, pero creo que vamos a estar todos ahí», observa. «Creo que la liga es muy larga y que es pronto para empezar a hacer ese tipo de predicciones», señala, precavido. «Hay que llegar a los últimos partidos en una buena posición para afrontarlos bien y y centrarnos en nosotros», incide. «Yo creo que el equipo, si hace las cosas bien y está preparado, vamos a estar ahí peleando seguro», subraya.

Además, si Marcelino García apuesta por el como titular este sábado, se las verá con Antony: «Ya somos conscientes de de que de gran jugador que es Antony, como ya lo demostró la temporada pasada, pero estamos preparados», certifica Cardona.

El Submarino puede enlazar nueve victorias consecutivas ligueras en La Cerámica. «Era un paso que debíamos dar este año, que en casa no se nos escaparan tantos puntos; y creo que hemos hecho un inicio genial», incide. «Delante de nuestra gente, y creo que además la afición está respondiendo muy bien y el ambiente de La Cerámica es hostil», recalca. «El seguir sumando puntos, dando victorias a la gente, hace que los equipos que vienen a La Cerámica, sepan que van a sufrir aquí», concluye el gerundense.