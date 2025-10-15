Louzán sobre el Villarreal-Barcelona de Miami: "Es un premio para la afición de todo el mundo"

Tras dar unas pinceladas del punto de vista federativo el pasado martes en Valladolid con motivo del España-Bulgaria, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), destacó este miércoles, sobre el partido de LaLiga entre el Villarreal CF y el FC Barcelona que se disputará en Miami (Estados Unidos) el próximo 20 de diciembre, que «es un premio para los aficionados de todo el mundo, a nivel universal, a los que lo ven por televisión desde cualquier sitio», añadiendo que «este encuentro es bueno para el fútbol».

«Es un premio a esos aficionados que están detrás de la pantalla, también en Asia o América, que están pagando una cantidad por ver todos los partidos de LaLiga española, es un gesto para ellos», añadió Louzán en el evento World Football Summit (WFS) 2025, celebrado en esta ocasión en Madrid.

Aitor Karanka, junto a Rafael Louzán y Luis de la Fuente. / RFEF

«Insisto en que es muy bueno para el fútbol y le da una promoción a la liga española en el mundo, lo va a hacer también, por ejemplo, Italia con la Serie A en Australia. Que lo haga la mejor liga en el mundo es una buena intención», apuntó.

Sobre la expansión y mejora de la imagen de España y su fútbol, dijo, en relación a la RFEF, que «las selecciones son nuestro buque insignia pero otras competiciones nos están dando otra dimensión, como la Supercopa de Arabia, o la Supercopa femenina».

Una mejora de imagen de LaLiga que apoya el presidente del Villarreal, Fernando Roig, en el artículo de nuestro compañero Juan Francisco de la Ossa.

El presidente de Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, en la sede del Ministerio, en Madrid (España). / Carlos Luján

La AFE siembra las dudas

Por su parte, en el mismo foro habló David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que indicó sobre el partido en Miami entre el Villarreal y el Barcelona que "no tengo garantizado que el partido se vaya a jugar". A su vez, insistió en que "desde AFE exigimos información", además de insistir en que "hay que proteger a los jugadores".

"No tengo garantizado que el partido se vaya a jugar ahí. Tenemos que exigir la información, somos nosotros los que jugamos. Hay que proteger a los jugadores", destacó Aganzo en el evento World Football Summit (WFS) de Madrid.