Los jugadores que Villarreal y Betis recuperan para esta jornada

Villarreal CF y Real Betis Balompié se rearman para la importante cita de este sábado, 18 de octubre del 2025, , a las 18.30 horas, en el Estadio de la Cerámica. Trascendental, si hacemos caso a las quinielas que apuntan a que amarillos y verdiblancos son los dos principales candidatos a la cuarta plaza, a la Champions.

El Villarreal

Marcelino García desplazó el entrenamiento de este jueves a la tarde para poder disponer ya de todos sus internacionales, después de una fecha FIFA en la que ha prestado a hasta 11 jugadores. Con todo, el senegalés Pape Gueye y el costamarfileño Nicolas Pepe, tras conseguir ambos billetes mundialistas, se reincorporan este mismo viernes.

Kmy Ros

A la espera de evaluar el peaje de los miles de kilómetros en aviones y minutos acumulados (la mayoría, disputando encuentros clasificatorios para el Mundial de Norteamérica del año que viene), los groguets han podido recuperar, durante este parón liguero, a Gerard Moreno y Ayoze Pérez. Con todo, se confirma la ausencia de Juan Foyth.

Así, al margen de los lesionados de larga duración (Willy Kambwala, Logan Costa y Pau Cabanes), la otra baja segura es la de Santiago Mouriño, sancionado por su injusta segunda amarilla en el Santiago Bernabéu, después de que tampoco prosperaran las alegaciones del club ante el Comité de Disciplina.

Sin el campeón del mundo con la albiceleste ni tampoco con el internacional uruguayo, Pau Navarro, que ha disputado el Mundial sub-20 en Chile, apunta a titular en el carril del 2, con Adri Altimira como única alternativa.

El Betis

Manuel Pellegrini, por su parte, dirigió, este jueves por la mañana, una sesión en la que contó con las llamativas novedades de Gio Lo Celso y Cucho Hernández, de vuelta tras sus compromisos con Argentina y Colombia, respectivamente.

También se ejercitaron con normalidad el suizo Ricardo Rodríguez, el español Ángel Ortiz (sub-21) y el marroquí Ez Abde, igualmente recién llegados de sus selecciones. Por el contrario, Cédric Bakambu retrasó a este viernes su incorporación desde el combinado de la República Democrática del Congo. Además, el marroquí Sofyan Amrabat ya trabajó con el grupo en los minutos abiertos a la prensa, por lo que todo apunta a que estará disponible para este choque.

Por ello, Isco Alarcón continúa como único futbolista bético lesionado, después de que el técnico chileno haya recuperado, durante este impasse, a los centrales Marc Bartra y Diego Llorente; así como el colombiano Nelson Deossa.