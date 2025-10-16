Más lío con el Villarreal-Barcelona: «No tengo garantizado que el partido de Miami se vaya a jugar»

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), ha dicho, sobre el partido en Miami entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, que no tiene garantizado que el partido "se vaya a jugar"; y que exigen "información", además de insistir en que "hay que proteger a los jugadores".

"No tengo garantizado que el partido se vaya a jugar ahí. Tenemos que exigir la información, somos nosotros los que jugamos. Hay que proteger a los jugadores", comenzó Aganzo en el evento World Football Summit (WFS) de Madrid, este pasado miércoles.

Último movimiento

La AFE exigió miércoles, en un comunicado dirigido a la LaLiga, transparencia, coherencia y respeto para los jugadores ante la falta de información relacionada con la celebración en Miami (Estados Unidos) del partido Villarreal-Barcelona el próximo 20 diciembre.

"El comunicado lo deja claro, hemos hecho todo lo posible para que estuvieran", ha recalcado. "Javier [Tebas] es un hombre muy ocupado; pero cuando tenemos un puesto de responsabilidad, hay que saber qué temas son importantes y cuáles no. Me dio a entender que no piensa en el futbolista: yo le di opciones para hacer una videollamada, los jugadores querían estar presentes..., pero no hubo manera. Yo puedo llamar a cualquiera, pero siempre que quieran", apuntó.

El sindicato recordó en el comunicado que hace meses solicitó formalmente información al respecto y confirmó que tanto LaLiga como los dos clubs rechazaron asistir a una reunión, a la que los citó en la tarde de ayer, con una representación de capitanes de Primera división para abordarlo.

Sobre la reunión confesó que hubo un club "confirmado", pero que al minuto siguiente de ver que no aparecía LaLiga "se desconvocó".

Javier Tebas, durante la presentación de la nueva temporada de LaLiga Genuine Moeve. / SERGIO PEREZ / EFE

Implicación política

"Desde hace meses trabajamos con partidos políticos, para poner un poco de sentido común, eso tiene que estar por encima, pero tiene que haber equilibrio ente deporte y dinero", explicó sobre su apoyo en la política en relación al caso.

"Unos de los puntos que le pedimos al Gobierno es la transparencia, en proyectos, en hacer las cosas claras: no queremos confrontarnos, solo pedimos información", agregó.

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en foto de archivo de Javier Lizón (Efe). / Javier Lizón

Acerca del resto de clubes de LaLiga, dijo que no ha visto a ningún equipo que no sea Villarreal o Barcelona "celebrarlo", ni ningún comunicado "festejándolo", además de insistir en que los futbolistas "están cansados de viajar".

"El siguiente paso es hablar con los capitanes: queremos ejecutar el artículo 61 de la Ley del Deporte y que el Gobierno presione para hacer ese modelo en España", apuntó.

El remate

En relación a si se adultera la competición o no, explicó que cree que "sí"; y que también "los jugadores se adulteran", además de que el Barcelona "va a parecer que va a jugar en su casa".