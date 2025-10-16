Villarreal-Betis: ¿dónde y cuándo vienen los verdiblancos a Castellón?

Villarreal CF y Real Betis Balompié disputan, este sábado, 18 de octubre del 2025, a partir de las 18.30 horas en el Estadio de la Cerámica, un partido crucial en la pelea por la cuarta posición. Amarillos y verdiblancos aparecen como los dos grandes favoritos a la cuarta posición, toda vez que la lógica hace pensar en que FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid ocuparán las tres primeras, dejando, por tanto, solamente una vacante cara a la UEFA Champions League 2026/2027.

El encuentro supone el regreso a LaLiga EA Sports, después del parón liguero por selecciones, la mayoría de las cuales han disputado compromisos oficiales cara al Mundial que, en 2026, tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Un equipo con 'tirón'

La afición del Betis Balompié, aunque profundamente arraigada en Sevilla y Andalucía, también tiene seguidores repartidos por toda España, incluyendo la provincia de Castellón. En esta zona del levante español, muchos simpatizantes verdiblancos se reúnen en peñas y grupos de aficionados que mantienen vivo el sentimiento bético lejos del Benito Villamarín (aunque ahora está en obras cara al Mundial-2030, habiéndose trasladado a La Cartuja). Suelen organizar encuentros para ver los partidos, compartir la pasión por el club y lucir con orgullo los colores verde y blanco, demostrando que el beticismo no entiende de fronteras geográficas.

En Castellón, el cariño por el Betis ha crecido con el tiempo gracias a los valores que transmite el club: alegría, humildad, lucha y amor incondicional por los colores, incluso en los momentos difíciles. Muchos de estos seguidores son descendientes de andaluces que emigraron al este del país durante el siglo XX, llevando consigo su acento, su arte y su pasión por el equipo. Así, el beticismo se ha convertido en una forma de mantener viva una parte de su identidad y sus raíces, compartiéndola con nuevas generaciones nacidas en tierras castellonenses.

La presencia bética en la provincia también se deja notar en eventos sociales y deportivos. En localidades como Castellón de la Plana, Vila-real o Benicàssim, no es raro ver bufandas verdiblancas en bares durante los partidos importantes o incluso banderas ondeando en balcones en días señalados. Estas muestras de apoyo reflejan la universalidad del sentimiento bético, una afición que se caracteriza por su fidelidad y su lema inmortal: “¡Viva el Betis manque pierda!”, que también resuena con fuerza entre los corazones verdiblancos del litoral castellonense.

El desplazamiento

El conjunto verdiblanco aterrizará este viernes, 17 de octubre del 2025, en el Aeropuerto de Castellón a las 20.00 horas. De ahí partirán por carretera, en autobús, rumbo a la capital de La Plana, para hospedarse en el hotel Hotel Castellón Center Affiliated by Meliá, donde permanecerá hasta la primera hora de la tarde del sábado.

Y, de allí, al Estadio de la Cerámica.