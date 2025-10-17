El atractivo y trascendental Villarreal-Betis, en tres claves

Si el acercamiento a este parón liguero de octubre ya fue impresionante (Athletic Club, Juventus, Real Madrid), el regreso a la competición doméstica no lo será menos. Dejando a un lado la visita del martes del Manchester City, este primer encuentro del nuevo ciclo hasta la fecha FIFA de noviembre no le anda a la zaga. Porque considerando, como lo hace la corriente futbolística vigente, que Villarreal CF y Real Betis son los dos principales aspirantes a la cuarta plaza, que abre las puertas de la Champions League 2026/2027, considerando que FC Barcelona, Real Madrid y Atlético se repartirán el podio.

El encuentro, para darle un mayor realce, está rodeado, además de una serie de características que elevan su interés.

Los dos entrenadores, de enhorabuena

Marcelino García se convertirá, este sábado, en el técnico con más partidos oficiales dirigidos al Villarreal en la élite, superando a Manuel Pellegrini. Y, curiosamente, el chileno también pasará a formar parte de los anales del Betis, pues también encabezará este ránking en clave verdiblanca.

El dato refleja la magnitud de la trayectoria del asturiano en el Submarino, un técnico que ha dejado una huella profunda en el club. Con 260 partidos oficiales dirigidos, Marce se pondrá por encima del Ingeniero, quien guio al al Villarreal durante una de sus etapas más brillantes, entre 2004 y 2009. Este hito no solo consolida al de Villaviciosa como una figura clave en la historia de la entidad, sino que también evidencia la estabilidad y confianza que el club ha depositado en su trabajo.

En cuanto a los números, la comparación entre ambos técnicos muestra un equilibrio notable, aunque con ciertas diferencias significativas. Marcelino suma 128 victorias, superando las 123 logradas por Pellegrini, lo que demuestra su eficacia en el banquillo groguet. El chileno tiene una ligera ventaja en el número de empates (72 por 66); mientras que, en derrotas, las cifras son prácticamente idénticas: 65 para Marcelino y 64 para Pellegrini. Registros que reflejan la competitividad y el alto rendimiento que ambos ofrecieron al club en épocas tan diferentes.

Más allá de los números, tanto el español como el chileno representan dos estilos que han definido la identidad moderna del Villarreal: rigor táctico, apuesta por el buen fútbol y ambición de competir con los grandes. Mientras Pellegrini sentó las bases del Villarreal que también dejó su huella en Europa, Marcelino ha consolidado al Submarino como un habitual en torneos continentales, aportando su sello de disciplina, equilibrio y solidez defensiva. Su récord simboliza no solo una estadística, sino también un reconocimiento al trabajo, la constancia y la conexión con un proyecto que ha convertido al Villarreal en un referente del fútbol español. Y mundial también.

Pellegrini, por su parte, se sentará por 266ª vez en el banquillo del Betis, superando a Lorenzo Serra Ferrer.

Uno lo gana todo en casa, el otro no pierde fuera

El Villarreal solo sabe conjugar el verbo ganar en La Cerámica, donde tiene a su alcance la novena victoria liguera consecutiva.

Después de acabar el anterior curso con un póquer de triunfos (1-0 al Espanyol, 4-2 a Osasuna, 3-0 al Leganés y al Sevilla), ha repetido dinámica en la actual temporada, al imponerse a Oviedo (2-0), Girona (5-0), de nuevo a Osasuna (2-1) y Athletic Club (1-0). Así que de vencer este sábado a los verdiblancos, al margen de elevar a nueve la cifra de triunfos ligueros encadenado, igualará su mejor arranque como local de una campaña en Primera División.

Como en la 2010/2011, cuando, uno a uno, fueron cayendo en el feudo groguet el Espanyol (4-0), Deportivo (1-0), Racing de Santander (2-0), Atlético (2-0) y Athletic Club (4-1). Aquel equipo, dirigido por Juan Carlos Garrido, finalizó el campeonato en cuarta posición.

El Betis, además, de buscar su propio póquer de victorias ligueras consecutivas, no conoce la derrota lejos de La Cartuja (a donde se ha mudado, debido a las obras en el Benito Villamarín por el Mundial-2030): empate a uno en Elche y Vigo, 2-2 en el Ciutat de València y el 1-2 en el RCDE Stadium.

Una rivalidad al alza, el trasvase de jugadores...

En los últimos tiempos, el Betis ha dado un paso adelante y se ha equiparado, en resultados y objetivos, al Villarreal. El pulso de la pasada campaña, que los amarillos acabaron inclinando, también elevó el antagonismo entre dos clubs que, por otro parte, tienen mucho más en común de lo que suele suceder.

No solo por ese hilo que une los dos banquillos, sino también por la importante cifra de futbolistas que han vestido ambas camisetas, sobre todo en el presente: Gio Lo Celso, Pablo Fornals, Cédric Bakambu, Ayoze Pérez, Alfonso Pedraza...

El hilo que continúa uniendo al Villarreal y al Real Betis / Mediterráneo

Ambos clubs comparten una filosofía basada en el toque, la creatividad y la búsqueda del espectáculo, lo que ha dado lugar a enfrentamientos memorables.