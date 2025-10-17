Directo | El Villarreal busca una victoria de prestigio contra el Betis

El Villarreal CF y el Real Betis protagonizan este sábado uno de los duelos más atractivos de la 9ª jornada del campenato nacional de Liga.

En el Estadio de la Cerámica medirán fuerzas dos equipos que pelean por las plazas de Liga de Campeones. En la cita, el Submarino buscará un triunfo que supondría el noveno consecutivo como local en la Liga.

El equipo de Marcelino García Toral afronta el partido con las bajas por lesión de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, a las que se suma la del sancionado Santiago Mouriño. Por contra, regresarán los delanteros Gerard Moreno y Ayoze Pérez y el defensa Pau Navarro.

