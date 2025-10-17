Marcelino y Pellegrini... el fuego cruzado de declaraciones antes del Villarreal-Betis

Hará historia este sábado al cumplir 260 encuentros al frente del Villarreal CF frente al Real Betis (18.30 horas) y convertirse en el entrenador con más partidos a los mandos del Submarino, superando precisamente al preparador de su rival, Manuel Pellegrini. Marcelino García Toral mostró «muy feliz por el logro». «Estoy agradecido al club, a la gente que ha depositado la confianza en mí en dos etapas distintas, afición, los futbolistas que he tenido y, evidentemente, a mi cuerpo técnico», ha confesado este viernes.

Incluso se congratuló por los resultados: «El llevar tanto tiempo en un club es sinónimo de que los resultados se han dado y que se están haciendo las cosas bien».

Las casualidades y el rival

Lo curioso de la efeméride es que Marce se enfrentará al técnico al que le arrebata el récord. «Lo de medirme a Pellegrini es casualidad, pero incluso yo cumplo como el más longevo en el Villarreal y Pellegrini se convertirá en el técnico que más veces ha dirigido al Betis», argumentó.

Marcelino García Toral, en la rueda de prensa de análisis del partido ante el Betis. / Ismael Mateu

Un míster que tiene la dificultad de la llegada a última hora de los internacionales, quienes «apenas han entrenador con el grupo». «Mikautadze tiene unas molestias, veremos cómo va su evolución. Foyth es poco probable que llegue al partido y Gerard y Ayoze sí que estarán», explicó.

Pero no quiere excusas: «Son circunstancias que se dan. No es lo mismo tener internacionales de Europa que de otros continentes. Tenemos africanos, norteamericanos y sudamericanos y debemos adaptarnos. Sabemos a lo que nos exponemos».

Pensando en LaLiga

Sí que reiteró el asturiano el tener la cabeza puesta en LaLiga. «Para nosotros lo más importante es este partido. Jugamos ante un rival directo, que el pasado ejercicio peleó con nosotros hasta el final por las plazas de Champions. No será un partido determinante, pero sí que es importante porque nos puede ayudar en el golaveraje y en la pelea por Europa», comentó.

Marcelino García, en la sala de prensa de Miralcamp. / VILLARREAL CF

«El Betis tiene muy buena plantilla, Pellegrini hace muy buenos a sus equipos, muy competitivos y que juegan muy bien», añadió, concretando que «el partido del City sabemos que va a ser muy difícil, en una competición diferente. Pero insisto en que en lo único que estamos y debemos estar centrados es en el encuentro contra el Betis, ya que le damos prioridad a LaLiga».

Sobre el once, dejó claro que «no tengo demasiadas dudas, dos o tres, pero el grueso tengo claro quién va a jugar teniendo en cuenta todas las situaciones que se han dado esta semana en cuanto a viajes, cargas de minutos, partidos...».

Marcelino no piensa por ahora en la Champions. / Gabriel Utiel

El partido de Miami

Por último, dio su punto de vista sobre el partido de Miami, sobre el que mostró en contra ayer el entrenador del Barça, Hansi Flick: «Él ha opinado de lo que dice él. Yo no soy quién para opinar de lo que él dice. Nosotros aceptamos totalmente esta situación. El Villarreal pasará a la historia si ese partido se juega en Miami y servirá para promocionar su marca a nivel mundial».

El análisis de Pellegrini

Dejará de ser desde este sábado el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal CF (259), ya que Marcelino le superará con 260. Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, regresa a la que fue su casa, un Estadio de la Cerámica donde dio muchas alegrías a la afición grogueta. El chileno destacó este viernes que afrontan «un duelo ante un rival directo que marca absolutamente, porque ganar supondría restar tres puntos a un equipo contra el que lucharemos hasta el final por los puestos europeos como sucedió la pasada campaña», reconoció.

El entrenador del Villarreal, Marcelino Garcí­a Toral (i), saluda al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, durante el partido ante el Betis en Sevilla de la jornada 31 de LaLiga 2024/25. / Julio Muñoz

El técnico bético asume que se trata de «un partido muy importante, pero no va a ser una final ni mucho menos, porque no se puede proyectar en octubre el resultado de una temporada que acabará en mayo». Eso sí, espera «seguir la línea positiva de haber podido clasificar para Europa al equipo en los cinco años que llevo en el club».

En este sentido, y aunque «se han tenido que ir jugadores muy importantes», Pellegrini aseguró que «el plantel ha sabido responder a una exigencia» que él ha tratado de «inculcar a todos desde el minuto uno».

Manuel Pellegrini desveló que el centrocampista marroquí Soufyan Amrabat fue con su selección durante el parón «a hacer trabajo físico, puesto que ya estaba prácticamente recuperado de la lesión que padecía y está en la lista de citados y disponible para jugar» esta jornada.

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, durante su análisis previo al partido ante el Villarreal. / Agencias

Sin Bakambu ni Isco

A su vez, el delantero congoleño Cedric Bakambu, ex del Villarreal, «se queda esta semana en Sevilla», debido a que reincorporó ayer de sus compromisos con la selección, algo que entra en la política de rotaciones de un Pellegrini: «Ojalá pudiese descartar a alguien todas las semanas en vez de completar las convocatorias con jugadores del filial».

El chileno no podrá contar con una de sus estrellas, el capitán Isco Alarcón, del que se alegró «mucho de verlo caminar sin muletas». «Será difícil que esté disponible para reaparecer antes del próximo parón de selecciones, lo que va a depender de la carga de trabajo que su tobillo lesionado pueda soportar en esta fase de la recuperación», dijo.

Francisco Alarcó, jugador del Betis, está lesionado. / Europa Press

Una de las preocupaciones del preparador verdiblanco en este inicio de temporada es la solvencia defensiva porque «un equipo que quiere tener opciones de ir a Europa debe encajar máximo un gol por partido. Debemos achicar la cantidad de goles recibidos y que los rivales no nos hagan tantos a balón parado».

Por último, el entrenador verdiblanco elogió el inicio de temporada de Héctor Bellerín: «No me causa ninguna impresión porque jugó muchos años en un club tan importante como el Arsenal». «Hay que tener claro que es difícil volver de una lesión tan larga como la padecida por el futbolista, pero ahora, con continuidad, vuelve a ser ese jugador de nivel», finalizó.