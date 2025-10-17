La previa | El Villarreal B, dar un golpe de autoridad en Alicante

El Villarreal B visita este sábado por la tarde a un histórico en horas bajas como es el Hércules, en el que la continuidad de su entrenador, Rubén Torrecilla, pende de un hilo después de acumular cinco jornadas sin ganar (un empate y cuatro derrotas) y ocupar la penúltima posición en la tabla con los mismos puntos (cuatro) que el colista Betis Deportivo.

A pesar de la delicada situación de los alicantinos nunca hay que fiarse de este equipo y menos en su campo, el Rico Pérez (16.15 horas), de ahí que la concentración haya de estar al máximo del primer al último minuto del encuentro.

A por tres puntos más

El filial amarillo tampoco estaba para muchas celebraciones hasta el pasado fin de semana cuando derrotó al Betis Deportivo (4-1) y eso le permitió salir de los puestos de descenso del grupo 2 de Primera Federación. Ahora, con un Hércules con problemas y toda la presión del mundo, el equipo de David Albelda busca sumar los tres puntos en un estadio donde ha conseguido importantes triunfos.

Así lo ve Albelda

«El Hércules es un equipo preparado para intentar promocionar, aunque ahora está en la zona baja. Es uno de los equipos grandes del grupo, con un potencial enorme para hacer una gran temporada. Es verdad que en el fútbol a veces los inicios son difíciles. Sabemos que delante tenemos a un equipo más de play-off que de la situación que está. No podemos caer en el error de pensar que no han empezado bien y quedarnos en eso», indicó David Albelda.

El técnico del Villarreal B cuenta para este partido con la baja del central argentino Lautaro, que por lesión se perderá los tres próximos encuentros (rotura del isquio), si bien regresa el joven centrocampista Carlos Maciá tras estar diez días con la selección española sub-18 en un torneo internacional.

ONCE POSIBLE Rubén Gómez; Budesca, Ismael Sierra, Jean Ives, Iván Rodríguez; Alassane, Carlos Maciá; Víctor Moreno, Facundo, Luis Quintero; y Álex Rubio.

Esta será la undécima visita del filial amarillo al Rico Pérez, donde allí ganó en cinco ocasiones, empató tres y únicamente perdió dos (las temporadas 2009/10 y la 2018/19). La pasada campaña el equipo que por entonces dirigía Miguel Álvarez ya sumó un triunfo por 0-2, gracias a los goles de Víctor Moreno y Luis Quinteros.