El Villarreal B falla en las dos áreas y sucumbe ante el Hércules (2-1)

Otro partido que tenía encarrilado el Villarreal B y que acabó perdiendo en el minuto 82. Se le resiste la primera victoria a domicilio al equipo de David Albelda que, pese a adelantarse en el marcador, vio cómo poco después el Hércules consiguió nivelar un marcador que ya no se alteró más. En un ambiente hostil contra el técnico local, Rubén Torrecilla, en entredicho por los últimos resultados cosechados, los vila-realenses no supieron pescar los tres puntos en río revuelto. Y en el Rico Pérez, del posible 1-2 en el minuto 81, se pasó a una contra que derivó al 2-1 final.

Con empate (1-1) finalizó la primera parte. Un partido que arrancó con un filial amarillo con buenos bríos y moviendo bien el balón, pero los alicantinos apenas tardaron diez minutos en coger el control de la situación. Tras fallar Soldevila el 1-0 en el minuto 25, llegó una contra con cinco jugadores vila-realenses contra tres locales y el pase final de Víctor Moreno a Alassane Diatta acabó con el remate de este desde la frontal, al fondo de las mallas.

De menos a más

Se ponía bien el partido para el Villarreal B. El Hércules, que siguió intentando desarbolar la defensa amarilla, logró igualar tras un centro largo desde la izquierda que, tras rechazar Jean Ives, el balón le acabó en los pies de Soldevila y este lo mandó al fondo de las mallas. El primer tiempo acabó con una acción protestada por presunto penalti sobre Ismael Sierra (min. 41), que el Vídeo Support dijo que no había infracción.

Tras el descanso el partido estuvo más igualado. No se vio un dominador claro, aunque la sensación es que la intensidad local les daba un plus a los alicantinos de Rubén Torrecilla. En la recta final, cuando se animó el partido, el filial amarillo perdonó el 1-2 en un cuatro contra uno en el minuto 81, y se pasó al 2-1 en la siguiente contra, al ganarle Soldevila la carrera a Ismael Sierra. Ahí murió el partido.

Dos jugadores cabecean el esférico en el Hércules-Villarreal B. / Hércules CF

La próxima cita para el Villarreal B será el próximo domingo, día 26, a las 18.15 horas contra el Antequera, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.