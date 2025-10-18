Antony deja al Villarreal sin victoria y sin récord (2-2)

Con la miel en los labios, con ese sabor amargo de saber que has hecho las cosas bien pero que al final la recompensa es a medias, o como ese niño al que le quitan el caramelo de la boca. El Villarreal CF se quedó este sábado sin victoria y sin récord, sin ese registro de nueve victorias consecutivas como local en LaLiga, los cuatro últimos encuentros del pasado ejercicio y los cuatro primeros del presente.

A la quinta no fue la vencida por culpa de un crack, uno de esos jugadores diferentes a los que no les puedes dejar ni un milímetro para pensar porque te mata. Eso hizo Antony, que tuvo dos acciones claras con posibilidad de rematar y perforó por dos veces el marco del Submarino, dándole la vuelta al 2-0 --goles de Buchanan y Moleiro-- y otorgando un empate al Real Betis. Un 2-2 que los verdiblancos celebraron como un triunfo y que a los amarillos les cayó como un mazazo.

Duelo de estrategas

Los Villarreal-Betis se están convirtiendo en un clásico por la pelea por Europa. Amarillos y verdiblancos son dos de las potencias de LaLiga, junto al Athletic Club, que pelean por la cuarta plaza del campeonato, la del campeón de los mortales por detrás de los trasatlánticos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

Un partido ante un rival complicado y con un entrenador enfrente, Manuel Pellegrini, que al igual que Marcelino hacía historia en su club. Ambos tienen el honor de ser los técnicos con más partidos en sus respectivos equipos. El preparador asturiano del Submarino sabía el modelo de partido que iba a plantear el chileno, en una auténtico duelo de estrategas.

Los béticos comenzaron mejor, tapando la salida de balón amarilla, robando en tres cuartos de campo y cogiéndole la espalda a la zaga. Pero sus acometidas fueron simples sustos con poco peligro.

Mejoría grogueta

Ajustó el plan de partido Marcelino al cuarto de hora de juego, subiendo la línea de presión y ubicando a Comesaña, cual mediapunta, delante de Amrabat para tapar la salida de balón rival.

Ello despertó al Submarino, que comenzó a carburar desde las bandas, ya que tanto Buchanan como especialmente Moleiro percutieron una y otra vez partiendo de los costados hacia adentro.

Pasada la media hora llegaron las ocasiones, gracias a la conexión canadiense Buchanan-Oluwaseyi. El delantero tuvo un mano a mano que le sacó el meta Pau López y el extremo falló en un intento de vaselina solo en área pequeña.

Fue el preludio de primer gol del partido, que llegó antes del descanso y cuando nadie lo esperaba. Buchanan, muy activo en defensa y en ataque, recibió fuera del área y sacó un latigazo raso desde la frontal en diagonal que se coló con precisión milimétrica en el marco de un Pau López que nada pudo hacer. Con 1-0 se llegaba al descanso con La Cerámica vibrando.

Celebración del gol de Buchanan en el Villarreal-Betis. / Manolo Nebot

Mucha personalidad

El Villarreal sabía que ante el Betis una ventaja mínima no sería suficiente y salió mentalizado en matar el partido por la vía rápida en el segundo acto. Con personalidad, liderados por Parejo y con Comesaña en modo ‘box to box’, los amarillos acorralaron a los béticos en 20 minutos muy interesantes.

Los canadienses seguían asociándose y Buchanan le dio el gol en bandeja a Oluwaseyi, pero la zaga del Betis evitó el tanto con su portero batido. Comesaña lo intentaba con un remate de primera llegando desde atrás en área pequeña, dando muestras de su potencial. El segundo se mascaba.

Y ese tanto llegó en el minuto 64, con un jugadón de Comesaña, que inició la jugada conduciendo desde campo propio, sirivó en banda a Pepe, que le devolvió el esférico al gallego, quien sutilmente puso el balón atrás para que Moleiro embocara a puerta: 2-0. Un gol, como dirían los americanos, estilo ‘tic-tac-toe’ (tiki taka).

Gol de Moleiro en el Villarreal-Betis. / Manolo Nebot

El show de Antony

Parecía que todo iba a ser coser y cantar. Pero no, ante un rival de tanta enjundia no te puedes relajar. Y pasó. En un desajuste defensivo, en el 67’, Cucho arrastró a la zaga amarilla y Antony entró solo para batir a placer a Arnau Tenas.

Con el 2-1 comenzaba un partido de algo más de 25 minutos, en el que el Submarino notó el cansancio y el nerviosismo. Marcelino refrescó el equipo con Cardona, Gueye, Pepe, Ayoze y Solomon. Tocaba resistir. Pero no pudo ser, ya que Antony, en el descuento, pesó otro balón en el aréa y ajustició al Villarreal con el 2-0, privándole del triunfo y del récord de victorias seguidas como local.