Marcelino, tras el empate ante el Betis: "Nos duele mucho porque íbamos ganando 2-0"

El Villarreal se quedó sin victoria y sin récord de triunfos consecutivos en La Cerámica tras empatar (2-2) ante el Real Betis en un duelo que dejó sensaciones contrapuestas. El equipo dominó durante más de una hora, pero se desplomó en el tramo final. Pese al sabor amargo, la noche dejó un momento histórico: Marcelino García Toral se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal CF, un reconocimiento que llegó en el mismo día en que Manuel Pellegrini alcanzó esa misma marca con el Betis.

"El partido ha tenido muchas alternativas, demasiadas para lo que nos hubiera gustado a nosotros", explicó el técnico asturiano en rueda de prensa. "Nos duele mucho porque íbamos ganando 2-0, pero creo que el empate no es un resultado injusto. El Betis tuvo sus ocasiones y no supimos controlar el partido cuando lo teníamos encaminado".

Villarreal-Betis. / Andreu Esteban / EFE

Mal inicio de partido

Marcelino reconoció que el inicio no fue el deseado: "Nuestro primer cuarto de hora fue flojo, el Betis fue superior y pudo marcar. A partir de ahí nos asentamos, fuimos mejores y generamos tres ocasiones muy claras».

El entrenador lamentó la falta de contundencia en defensa después de anotar el segundo: «Cuando te pones 2-0 no te pueden marcar al minuto siguiente. Es un error que debemos corregir. En la última acción estamos tres contra tres, queremos finalizar, caemos al suelo y luego volvemos bien, pero cuando tenemos el espacio ganado, lo soltamos y jugadores de gran calidad nos meten el segundo gol en el 94’".

Pese a la decepción, Marcelino se mostró satisfecho con el trabajo global: «Estoy muy contento con el esfuerzo del equipo, aunque no con los dos goles encajados. En líneas generales no estuvimos sólidos en nuestra parcela defensiva y debemos exigirnos más contundencia».

El técnico también valoró el significado personal del encuentro: «Me dio la enhorabuena Pellegrini y yo a él, porque los dos alcanzamos el récord con nuestros clubes. Es anecdótico, pero una gran satisfacción. Los entrenadores dependemos de los resultados y llegar hasta aquí demuestra confianza y que hemos hecho bien las cosas».

Finalmente, Marcelino remarcó la vistosidad de ambos conjuntos en uno de los mejores partidos que se puede ver en LaLiga: «El partido ha sido bonito para el espectador. Quizás a los dos entrenadores nos hubiese gustado que ambos equipos fueran más equilibrados defensivamente, pero fue un gran encuentro. Seguiremos mejorando».