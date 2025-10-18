La previa del Villarreal-Betis: Un partido de récords

Partido de récords, partido de los grandes... partido de Champions. El Villarreal CF afronta esta tarde en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas) uno de los duelos más atractivos de la 9ª jornada, midiéndose al Real Betis, un rival directo en la pelea por las plazas de Liga de Campeones, ya que actualmente ocupan la tercera y cuarta plaza de la clasificación, respectivamente, con tan solo un punto de diferencias entre ambos.

Los dos contendientes cuentan con números y dinámicas más que interesantes. El choque medirá la racha inmaculada del Submarino como local, que ha ganado todos sus encuentros ligueros jugados en Vila-real, frente a un Betis que está invicto como visitante tras la disputa de las ocho primeras jornadas del campeonato.

El entrenador del Villarreal, Marcelino Garcí­a Toral (i), saluda al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, entre el Real Betis Balompié y el Villarreal CF, en el estadio Benito Villamarí­n de Sevilla. / Julio Muñoz

Dos registros

El duelo supondrá, además, un hito histórico para Marcelino García Toral, ya que el técnico asturiano que se convertirá en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en toda su historia al Villarreal, con un total de 260, superando precisamente el registro que compartía con su rival de esta tarde, Manuel Pellegrini, actual técnico el conjunto bético y que dirigió a los groguets entre 2004 y 2009.

A su vez, en caso de victoria, el conjunto de la Plana Baixa encadenará su noveno triunfo consecutivo como local en LaLiga, los cuatro últimos del pasado ejercicio 2024/25 y se unirían los cinco primeros del presente 2025/26.

Gerard Moreno, en el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / Villarreal CF

Con Ayoze y Gerard

Para dicho compromiso, el Submarino mantiene las bajas por lesión de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, a las que se suma la del sancionado Santiago Mouriño, expulsado en el partido ante el Real Madrid.

Junto a ello, habrá que ver la evolución de los internacionales que han llegado a última hora, como son los casos de Nicolas Pepe y Pape Gueye, que solo se ejercitaron ayer, es decir, trabajaron solo un día con el resto de la plantilla.

Las principales novedades son la recuperación de los delanteros Gerard Moreno y Ayoze Pérez, aunque serán suplentes de inicio, a los que se suma el regreso del joven Pau Navarro, que se reincorpora la disciplina del equipo tras estar en el Mundial Sub-20 de Chile con la selección española.

Santi Comesaña, en el entrenamiento de est viernes del Villarreal CF. / Villarreal CF

El posible once

Con todo ese cóctel de situaciones, al posible once que alineará Marcelino tiene varias incógnitas. La principal duda radica en saber si seguirá como portero titular Arnau Tenas o regresará el brasileño Luiz Júnior , aunque parece que el meta catalán tiene más opciones.

En la zaga, Pau Navarro suplirá a Mouriño en el lateral derecho, uniéndose a los centrales Rafa Marín y Renato Veiga y al lateral izquierdo Sergi Cardona.

Los posibles onces de Villarreal y Betis. / Ismael Mateu

En el centro del campo, Comesaña es fijo en el doble pivote, y para la otra plaza optan Dani Parejo y Thomas Partey. Falta saber si con solo un día de presencia en Miralcamp y una única sesión, Marcelino ve a Pape Gueye en condiciones de ser titular. La lógica indica que el senegalés parta como suplente.

En las bandas ofensivas Buchanan y Moleiro parten con ventaja, mientras que en punta, Mikautadze será la referencia si supera unas molestias físicas, siendo acompañado por Oluwaseyi. Otra opción sería ubicar a Nicolas Pepe si el georgiano no se siente en condiciones debido a sus dolencias.

Duelo de los grandes por puesto de Champions ante un Betis con la única baja de Isco por lesión y sin Bakambu, que llegó ayer de su selección y Pellegrini lo descartó para el partido de los récords.