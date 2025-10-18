La previa del Villarreal-Betis: Un partido de récords
El Submarino recibe al Betis en un duelo directo por la Champions en el que Marcelino superará a Pellegrini con más partidos dirigidos y en busca de la 9 victoria seguida en casa
Georges Mikautadze, dura por problemas musculares, con Ayoze, Gerard y Pau como novedades y Foyth todavía en fase de recuperación de su lesión
Partido de récords, partido de los grandes... partido de Champions. El Villarreal CF afronta esta tarde en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas) uno de los duelos más atractivos de la 9ª jornada, midiéndose al Real Betis, un rival directo en la pelea por las plazas de Liga de Campeones, ya que actualmente ocupan la tercera y cuarta plaza de la clasificación, respectivamente, con tan solo un punto de diferencias entre ambos.
Los dos contendientes cuentan con números y dinámicas más que interesantes. El choque medirá la racha inmaculada del Submarino como local, que ha ganado todos sus encuentros ligueros jugados en Vila-real, frente a un Betis que está invicto como visitante tras la disputa de las ocho primeras jornadas del campeonato.
Dos registros
El duelo supondrá, además, un hito histórico para Marcelino García Toral, ya que el técnico asturiano que se convertirá en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en toda su historia al Villarreal, con un total de 260, superando precisamente el registro que compartía con su rival de esta tarde, Manuel Pellegrini, actual técnico el conjunto bético y que dirigió a los groguets entre 2004 y 2009.
A su vez, en caso de victoria, el conjunto de la Plana Baixa encadenará su noveno triunfo consecutivo como local en LaLiga, los cuatro últimos del pasado ejercicio 2024/25 y se unirían los cinco primeros del presente 2025/26.
Con Ayoze y Gerard
Para dicho compromiso, el Submarino mantiene las bajas por lesión de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, a las que se suma la del sancionado Santiago Mouriño, expulsado en el partido ante el Real Madrid.
Junto a ello, habrá que ver la evolución de los internacionales que han llegado a última hora, como son los casos de Nicolas Pepe y Pape Gueye, que solo se ejercitaron ayer, es decir, trabajaron solo un día con el resto de la plantilla.
Las principales novedades son la recuperación de los delanteros Gerard Moreno y Ayoze Pérez, aunque serán suplentes de inicio, a los que se suma el regreso del joven Pau Navarro, que se reincorpora la disciplina del equipo tras estar en el Mundial Sub-20 de Chile con la selección española.
El posible once
Con todo ese cóctel de situaciones, al posible once que alineará Marcelino tiene varias incógnitas. La principal duda radica en saber si seguirá como portero titular Arnau Tenas o regresará el brasileño Luiz Júnior , aunque parece que el meta catalán tiene más opciones.
En la zaga, Pau Navarro suplirá a Mouriño en el lateral derecho, uniéndose a los centrales Rafa Marín y Renato Veiga y al lateral izquierdo Sergi Cardona.
En el centro del campo, Comesaña es fijo en el doble pivote, y para la otra plaza optan Dani Parejo y Thomas Partey. Falta saber si con solo un día de presencia en Miralcamp y una única sesión, Marcelino ve a Pape Gueye en condiciones de ser titular. La lógica indica que el senegalés parta como suplente.
En las bandas ofensivas Buchanan y Moleiro parten con ventaja, mientras que en punta, Mikautadze será la referencia si supera unas molestias físicas, siendo acompañado por Oluwaseyi. Otra opción sería ubicar a Nicolas Pepe si el georgiano no se siente en condiciones debido a sus dolencias.
Duelo de los grandes por puesto de Champions ante un Betis con la única baja de Isco por lesión y sin Bakambu, que llegó ayer de su selección y Pellegrini lo descartó para el partido de los récords.
