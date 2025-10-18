La previa | El Villarreal femenino, dispuesto a tumbar al Barcelona B

Se espera un partidazo en el campo 5 de la Ciudad José Manuel Llaneza entre dos equipos en buena línea de resultados como son el Villarreal y el Barcelona B (domingo, 12.00 horas) de Primera Federación Femenina. El conjunto vila-realense, segundo en la tabla, busca la quinta victoria consecutiva ante el tercero en la clasificación, que es el filial azulgrana. Más no se puede pedir en un partido previo al primero de los parones en esta categoría debido a los compromisos de la selección.

El Villarreal femenino se ha mostrado muy seguro cuando ha actuado en su campo. / Juan Francisco Roca

La escuadra ‘grogueta’ atraviesa un gran momento de forma tras encadenar cuatro triunfos consecutivos, dos en casa y otros dos fuera, que le han situado en la segunda posición a tres puntos del líder Deportivo Alavés. Así que sería muy importante sumar la victoria antes del descanso de dos semanas que se avecinan.

Precedentes

Será la segunda vez que el Villarreal se mida al Barcelona B. Ya se vieron las caras la pasada temporada 2024/25, en la que el equipo vila-realense entrenado entonces por Virginia García se impuso por 2-0, gracias a los goles anotados por Alexia Jr (min. 15) y Nerea Pérez (min. 35).