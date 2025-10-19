La intrahistoria del Villarreal-Betis: Endavant vs. 'Musho Beti'
El partido entre el Villarreal CF y el Real Betis de este sábado tuvo muchos ingredientes además del futbolístico. Armonía y buena sintonía entre aficiones, con una hinchada ‘grogueta’ muy volcada con el Submarino ante la presencia de 600 béticos en la grada de visitantes y alrededor de 300 más repartidos por el resto del coliseo amarillo, en una tarde de fútbol en la que se disfrutó y se luchó contra el cáncer en favor de AECC.
Buena sintonía
El Villarreal CF y el Real Betis Balompié se han convertido en las últimas temporadas en dos de los animadores de LaLiga, uniéndose al Athletic Club y desbancando a Sevilla y Valencia en la pelea por la cuarta plaza nacional. Ambos clubs tienen muy buena sintonía, como se vio reflejado ayer en la comida de directivas, que estuvo liderada por el presidente amarillo, Fernando Roig; el consejero delegado groguet, Roig Negueroles, y el presidente bético, Ángel Haro. No faltaron los embajadores de ambos clubs, los míticos Marcos Senna y Joaquín Sánchez.
Solidaridad
Como en todos los partidos como local, el Villarreal colabora para que una entidad solidaria recaude fondos para su causa. En esta ocasión fue a beneficio de AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), la cual impartió un taller bajo el título El poder antioxidante de las frutas y las verduras. La asociación en su vertiente de la provincia de Castellón fue la beneficiaria de la Grada Solidaria del club amarillo en el encuentro ante el Betis.
Fan Zone para todos
Dos horas antes del choque se dio el pistoletazo de salida a la Fan Zone, en la plaza adjunta del Estadio de la Cerámica. El club instaló un campo de 3×3, hinchables, talleres de robótica y manualidades, así como pintacaras para los groguets más pequeños. Las familias disfrutaron de lo lindo.
'Musho Beti' en Vila-real
El Real Betis es uno de los clubs más populares de España y con miles de seguidores repartidos por toda la geografía nacional. De hecho, 600 incondicionales amarillos poblaron la zona de visitantes del Estadio de la Cerámica, así como alrededor de otros 300 por el resto del recinto. Cerca del millar de aficionados béticos se dieron cita procedentes de las peñas de Cataluña, Valencia, Alicante e incluso zonas de Aragón y Castilla La Mancha, además de las de Castellón. No faltaron los cánticos y la armonía entre aficiones.
La voz de Clara
En la Fan Zone los seguidores pudieron disfrutar de la voz de la cantante y compositora valenciana Clara deMin, que actuó antes del choque en el Groc Talent, el concurso musical del Villarreal, en colaboración con el SanSan Festival y el Ayuntamiento.
Passió Groga, homenajeada
Minutos antes del inicio del encuentro, ya en el césped del Estadio de la Cerámica, Passió Groga, peña de la Vall d’Uixó, se hizo la fotografía con el once inicial del Submarino, al tratarse de la peña protagonista de la jornada y tras haber organizado la previa del partido en la sede de la APV.
Plantón del Betis
Siguiendo las directrices de AFE, los jugadores del Betis hicieron un plantón de unos segundos tras el pitido inicial como protesta por el partido de Miami.
