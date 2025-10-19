La reflexión de Moleiro sobre el 2-2 en el Villarreal-Betis: "Hay que competir mejor en la recta final de los partidos"
El mediapunta canario cuajó un partido muy completo el sábado, con buena primera mitad y anotando el momentáneo 2-0
Está cada vez más entonado y adquiriendo galones en el Villarreal CF, pareciéndose al futbolista que despuntó en la UD Las Palmas y por el que el Submarino abonó 16 millones de euros el pasado verano. Alberto Moleiro lideró el pasado sábado el ataque groguet, siendo clave en el 2-0 momentáneo hasta el minuto 67 ante el Real Betis (2-2), anotando incluso el segundo gol amarillo. Aquí puedes leer la crónica de Mediterráneo.
Un futbolista tinerfeño (Santa Cruz de Tenerife, 30-09-2003) que no ha dudado en reconocer los males que tuvo el combinado de la Plana Baixa ante los béticos. "Hay que competir mejor los partidos. Teníamos un 2-0 en casa contra un rival directo y no se nos pueden escapar los tres puntos así", indicó.
Moleiro advirtió la fórmula a seguir. "Hay que estar más atentos, sobre todo en los minutos finales y no llevar el partido a esas precipitaciones que tuvimos todos. Ahora ya no se puede hacer nada, pero debemos corregir esos errores que tuvimos de cara al martes que tenemos otro partido", expuso.
Gol, decepción y a pensar en el City
El guanche tuvo la recompensa a su buen partido con su segundo gol de la temporada en LaLiga en nueve partidos disputados. "Estoy muy contento por el gol. Vi que Santi (Comesaña) me miraba de reojo, dio un paso atrás y me puso el balón, y tuvo la suerte de marcar", destacó.
Ahora, el canario quiere ver la botella medio llena y saca conclusiones positivas. "Hay que ver el lado positivo y destacar que puntuamos, pero hay que hacer bueno este empate en el siguiente encuentro de LaLiga intentando conseguir los tres puntos", dijo sobre un Villarreal que acudirá a Mestalla el próximo sábado 25 a enfrentarse al Valencia CF (21.00 horas).
"Pero lo cierto es que nos fuimos con sensación amarga porque teníamos la victoria en casa. No pudo ser y de la manera que fue, nos dolió más", añadió.
Y finalizó destacando que "no hay tiempo para lamentaciones, el martes hay otro encuentro importante, de Champions, y que también debemos sacar adelante".
